Triunvirato inesperado en el liderato de la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó

El retorno de la competición a la Liga Insular de Dominó, tras el parón obligado de la Copa de España, ha traído consigo un inesperado triunvirato en el liderato de la Primera Categoría, tras los tropiezos del Costa Maspalomas en su visita al San Rafael (8-4), que cae de la primera plaza a la segunda, ocupando su lugar Los Canariones Andamios Padrón, a pesar de no pasar del empate en casa ante el Santiago Apóstol. Con sus mismos 10 puntos el Teror Pito 4 se sitúa tercero, tras imponerse en casa por la mínima al CDVJ Blanco 3 (7-5).

Triple empate en la cola de la tabla

En la cola de la clasificación también se produce un triple empate a dos puntos entre el Telde Doble 4, el Costa Melenara y el Dominantes Los Castillos.

En cuanto a la Segunda Categoría, el Arinaga Grupo Bolaños sigue permaneciendo invicto, liderando la tabla clasificatoria con 10 puntos, tras someter al Tenoya La Suerte (7-5). A dos puntos de distancia se colocan Los Mocanes, tras imponerse a La Concepción (7-5) y el San Porruño, que venció a domicilio al Juncal Piso Firme (5-7).