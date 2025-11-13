Hélder Spencer marca el camino del Guaguas hacia la fase de grupos de la CEV Champions League

Hélder Spencer, el central caboverdiano del Guaguas, que fichaba este verano de la liga francesa, fue el encargado de marcar el camino en el encuentro de vuelta de la segunda ronda preliminar de la CEV Champions League. Su eficacia en el saque y su contundencia en la red le otorgaron el galardón de MVP. Mañana les espera el Teruel.

Reconocía recientemente el galáctico del Guaguas, Osmany Juantorena, en una entrevista concedida a LA PROVINCIA, que clasificarse para la fase de grupos de la CEV Champions League era «un milagro», en gran parte por el potencial del Olympiacos griego, su rival en la segunda ronda preliminar, que fue borrado de la pista por los amarillos en el primer asalto de la primera vuelta y que no pudo evitar perder sus dos encuentros ante el equipo presidido por Juan Ruiz y dirigido desde el banquillo por Sergio Miguel Camarero, liderados por el MVP del encuentro, el central caboverdiano, Hélder Spencer.

El «milagro» se queda a dos partidos de volver a hacerse realidad para los amarillos, que en el curso 2023-24 lograron no sólo clasificarse por primera vez desde su refundación en 2020, para la disputa de la máxima competición continental, sino además, terminar quintos, en un hito sin precedentes para el voleibol nacional en la época moderna.

Próxima parada, el Levski búlgaro

El Levski de Sofía, el tricampeón de Liga, Copa y Supercopa de Bulgaria, es el próximo rival, en una eliminatoria que arranca en el Arena el próximo miércoles a las 19.00 horas.

El propio Spencer reconocía sobre la pista al término del encuentro ante los helenos que terminó con un 3-0 para los amarillos, sentirse «muy contento» con la clasificación. «Fue un partido muy difícil para nosotros, pero creo que lo sacamos adelante porque estuvimos mejor que ellos en el saque y en defensa», explicaba el caboverdiano.

A pesar de su eficacia en el arte del saque, quiso aclarar que «ya lo tenía desde mi etapa en Cabo Verde, en Francia lo entrené todavía más y ahora también ha mejorado, pero no creo que sea tanto por el entreno, sino por tener muy interiorizada la secuencia de como debo de ejecutar el saque».

A pesar de su elección como MVP del partido, el espigado central amarillo prefiere alejarse del foco: «No necesito sentirme importante, lo que deseo es ayudar en todo lo que puedo, con el saque, el bloqueo, con lo que necesite el equipo en cada momento, soy muy humilde en ese sentido».

Respecto al primer set ante el Olympiacos en el que borraron a los griegos de la pista con un apabullante 25-10, Spencer relató que «al tocarme el turno en el saque sentí que era ahora o nunca y forcé con mi servicio y eso nos dio el impulso necesario para terminar ganando el set».

Juan Ruiz, el presidente del Guaguas (1º izd.) celebra junto a la plantilla y familiares, la clasificación para la tercera ronda de la Champions. / José de Haro

Sorprendido con el nivel de la Superliga

En su estreno en la Superliga Masculina de Voleibol, no dudó en admitir que «pensaba que no era una liga muy buena, pero la verdad es que estoy sorprendiéndome porque es muy fuerte, se ve que está mejorando muchísimo cada año».

De su próximo rival en la Champions, el Levski Sofía, advirtió que «va a ser una eliminatoria muy difícil, incluso más complicada que la de Olympiacos, porque a pesar de que había gente que consideraba a los griegos como los más complicados de eliminar, estoy seguro de que los búlgaros lo van a ser más, ya que son muy fuertes en el bloqueo, tenemos que estar también muy organizados en defensa y por eso tenemos que darlo todo para poder ganarles».

El hecho de que la vuelta se dispute en Bulgaria es otro hándicap a superar por los isleños: «Tenemos un partido muy complicado este sábado contra el Teruel y después tenemos que comenzar a preparar el partido contra el Levski, que va a ser muy duro y con un viaje complicado de por medio para disputar allí el encuentro de vuelta, pero puedo afirmar ante la afición que vamos a ganar la eliminatoria».

El Pamesa Teruel recibe a los grancanarios el sábado en el Pabellón Municipal de Los Planos (17.30 horas), en un choque clave para mantener su liderato en la tabla clasificatoria de la Superliga.