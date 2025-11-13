Running Society, una comunidad deportiva diferente que crece en Gran Canaria

En diciembre cumplirá un año Running Society, un novedoso formato de run club, nacido de la imaginación de sus dos fundadores, Ramón Oliver y Víctor R. Falcón, cuya razón de ser, más allá de hacer deporte y mejorar la salud, pretende formar una comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Esquivar la pereza de practicar deporte en solitario a través de la socialización con otras personas en la misma situación, fue el germen de esta entidad, que se aleja, al menos de momento, del encorsamiento de los equipos o clubes federados.

«Hemos cubierto en cierta forma una demanda que existía en Las Palmas, no sólo de gente que buscaba a personas con las que correr, sino también la necesidad de socializar, hacer comunidad, y ha ido creciendo con la ayuda de las redes sociales. Ya somos unos 3.000 en instagram y cerca de 600 en whatsapp», explica Víctor, uno de los dos socios fundadores.

Cita los martes y sábados

Dentro de las actividades promovidas por el club, se realizan carreras cada martes y cada sábado por zonas céntricas de Las Palmas de Gran Canaria, siempre intentando no incomodar a los viandantes que se encuentran en la zona. Suelen reunirse en grupos entre las 60 y las 80 personas.

La semana pasada, los dos miembros fundadores del club participaron en una carrera en San Sebastián. Ambos, también asumieron el reto de recorrer Lanzarote de punta a punta, partiendo desde Órsola hasta la conocida Playa de Papagayo, cubriendo un total de 101 kilómetros, con el objetivo de dar visibilidad a su proyecto deportivo.

El propio Víctor R. Falcón reconoce que «fue increíble, porque las historias que subimos en todas nuestras redes sociales alcanzaron a un total de 500.000 personas».

Además, durante este año, miembros del club han participado también en la Binter NightRun, la Media Maratón de Madrid y la carrera de Behobia.

«Nuestra idea ha sido siempre crear planes diferentes en la isla, demostrando que se puede disfrutar, conectar y celebrar el deporte de otra manera», explica el miembro fundador del run club isleño que mañana organiza otra carrera de unos cinco kilómetros de recorrido que parte a las 19.00 horas desde la zona de Triana (número 7 de la calle Perdomo) y para la que cuenta con la colaboración de la hamburguesería Goons, donde tendrá lugar además del pistoletazo de salida, el final de fiesta en el que se espera la participación de 80 personas, distribuidas en distintas categorías.