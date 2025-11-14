Arucas se convierte en epicentro del ciclismo con GF Pico de las Nieves

El municipio de Arucas se prepara para convertirse en el epicentro de la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, que se celebrará el 30 de noviembre como primera etapa de la Gran Canaria Bike Week, dentro del prestigioso TotalEnergies Challenge.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo Suárez, destacó que la celebración de esta cita “va a ser un espectáculo no sólo deportivo, sino también social, que atraerá a muchos aficionados del ciclismo”. Subrayó además que “Arucas es un epicentro de varios clubes ciclistas, y este evento profundiza no sólo en el deporte, sino también en el turismo”. Para el regidor, “serán unas semanas intensas y, sobre todo, un fin de semana muy especial”.

Facundo remarcó el compromiso del Ayuntamiento con el fomento de las actividades deportivas y con la colaboración público-privada que hace posible eventos de esta magnitud. “Desde la Concejalía de Deportes mantenemos un compromiso total con diferentes pruebas durante todo el año, trabajando de la mano con los promotores. Creemos firmemente en la promoción del deporte y, en este caso, del ciclismo como motor social y económico para Arucas y toda la isla”, señaló.

La cita tendrá, además, un aliciente excepcional: la presencia del campeón mundial Tadej Pogačar, considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Para el alcalde, “va a ser un fin de semana de gala por tener en el municipio a un deportista de este nivel, un verdadero baluarte del ciclismo”.

Con todo ello, el alcalde auguró una cita multitudinaria y llena de ambiente: “El fin de semana va a ser apoteósico por la cantidad de personas y participantes que se darán cita en el municipio. Será una gran oportunidad para disfrutar del deporte y mostrar al mundo el espíritu acogedor de Arucas”.