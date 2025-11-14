El Spar Gran Canaria iguala su peor inicio de la última década

Tiempos difíciles son los que se viven en La Paterna en esta temporada, en la que el Spar Gran Canaria ha cubierto el primer cuarto de la temporada en la Liga F Endesa con un preocupante balance de seis derrotas en los seis encuentros que ha disputado y que iguala el peor arranque de las amarillas en la última década.

Dos precedentes campean sobre la entidad grancanaria en la que calcó el mismo balance negativo. En la temporada 2016-17, el equipo, al igual que en el presente curso, arrancó como colista de la Liga F Endesa, tras perder sus seis primeros encuentros. En aquella ocasión, el equipo no fue capaz de remontar el vuelo y consumó su descenso de categoría al terminar en la misma posición, decimocuarto, en una campaña en la que a diferencia de la actual, competían 14 equipos en vez de 16.

Tras tres temporadas en la categoría de plata, las grancanarias ascendían en la 2020-21, en los despachos, tras comprar su plaza al Sant Adriá.

El antecedente positivo, al que se aferra la entidad isleña en esta campaña se produjo en el curso 2020-21, en el que a pesar de arrancar con un parcial negativo de 0-6, el equipo remontó el vuelo en la segunda vuelta, terminando octavo en la tabla clasificatoria.

Curiosamente, la puesta en escena de las amarillas en su descenso en el curso 2023-24, fue de dos triunfos y cuatro derrotas, sin embargo, el equipo terminó 15º y perdió la categoría en la cancha.

El convulso 2024-25

Por segunda ocasión consecutiva el Spar Gran Canaria salvaba la categoría en los despachos, comprándole la plaza al Barça y por segunda vez en su historia encomendaba el banquillo a un técnico de fuera, el catalán César Aneas, que conseguía el mejor balance de la última década, con cuatro victorias y dos derrotas, que le permitieron coger el impulso necesario para volver a disputar una Copa de la Reina , en Zaragoza, 11 años después.

A pesar de los buenos resultados deportivos, la falta de feeling del técnico catalán con el club y con algunas jugadoras, provocó su destitución en la jornada 10, a pesar de tener al equipo cuarto en la tabla. Dos derrotas consecutivas en los siguientes encuentros con Tony Viera haciendo las labores de interino, bastaron para volver a contratar a Aneas, que sin mejorar la relación con la entidad, terminó con el equipo décimo, a pesar de lo cual su no continuidad generó una serie de cruces de declaraciones públicas a través de las redes sociales que evidenció la mala relación personal entre las partes.

La conexión gala

La apuesta por el retorno de José Carlos Ramos al banquillo amarillo no está dando resultados esta temporada, con un balance de seis derrotas consecutivas, que se explica en parte por los errores en la confección de una plantilla en la que a una semana y media del arranque liguero se tomó la decisión de cortar a sus dos únicas pívots, Gianna Aiello e Isnelle Natabou, dejando al equipo huérfano en una posición vital en la que ha tenido que acondicionar a Ruth Sherrill, quien es más otra ala-pívot que un cinco al uso.

A pesar de los malos resultados colectivos, no todo ha sido malo en el Spar Gran Canaria, que ha encontrado un filón en su conexión francesa.

Por un lado, la ala-pívot Axelle Merceron se ha destapado como una de las jugadoras revelación de la temporada, siendo con un 22,5 de valoración, la segunda mejor jugadora de toda la competición. Además, la joven francesa es con 18,17 puntos la segunda máxima anotadora de la Liga F Endesa y con 8,17 rebotes es la segunda máxima reboteadora.

Su compañera, Caroline Hèriaud, llegaba a la Isla como flamante campeona de la Eurocup y no ha necesitado demasiado tiempo para sacar a relucir su talento, siendo con una media de seis pases de canasta por partido, la mejor asistente de la categoría.

Junto a la dupla francesa, está brillando también con luz propia Claudia Contell en su segunda temporada consecutiva luciendo la elástica amarilla. Es la séptima máxima anotadora del equipo, con 17 puntos de media por partido que evidencian la importancia de la combo valenciana en el juego del Spar Gran Canaria.

El parón de selecciones puede ser clave en el futuro del equipo, con 24 jornadas todavía por disputarse, en forma de posibles fichajes, sobre todo para reforzar el mermado juego interior del equipo, además de tener tiempo para trabajar en la mejora del equipo para no depender de sus tres referentes en ataque.

La buena noticia es que una sola victoria separa a las isleñas de la zona de salvación, con el Cadí la Seu -al que se enfrenta el 23 de noviembre en el reinicio del juego- y el Movistar Estudiantes, con una sola victoria en sus casilleros.