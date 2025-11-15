El derbi grancanario de la concordia; CB Sureste y Econy reviven un duelo isleño inédito durante décadas

Una rivalidad de máxima intensidad sin traspasar las dimensiones de una cancha. El CB Sureste y el Econy Gran Canaria volvieron a verse las caras en un derbi isleño en la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas (BSR) español más de un cuarto de siglo después con todo lo que eso conlleva. Tener enfrente a tu rival acérrimo siempre es una motivación extra, aunque la cosa cambia cuando estás cara a cara con un jugador al que conoces y al que puedes considerar un amigo.

A pesar del buen rollo, una vez el balón salió de las manos de una de las árbitras se acabaron las sonrisas. A partir de ahí comenzó una guerra cruenta entre dos enemigos íntimos. El Sureste, el hermano pequeño en esta ecuación, inició con más ímpetu, llegando a ponerse por delante con claridad (8-4). La entidad con sede en Vecindario ascendió de nuevo a la máxima categoría la temporada pasada y ahora está reviviendo el sueño de estar en la élite del BSR nacional.

Mientras tanto, el Econy tuvo que mejorar a nivel defensivo para recuperar terreno. El equipo presidido por Ismael Naïm, que este curso cumple 40 años de vida, es ya todo un clásico de la Superliga, algo que ha logrado mediante una continuidad casi perenne en la élite y gracias a la consecución de títulos como la Eurocup que levantó en el año 2022, lo que lo instaló entre los mejores clubes del continente.

Con el choque en plena ebullición, el conjunto visitante mejoró y se estiró en el marcador para darle la vuelta a la contienda tras diez minutos de juego (9-12).

Sentirse como en casa

Con el partido ya a pleno rendimiento, llegaron los primeros emparejamientos de viejos conocidos. Claudio González, hoy en el Sureste, se topó con el sempiterno capitán del Econy, David Hernández. Ambos compartieron vestuario y liderazgo durante muchas campañas en la escuadra capitalina, siendo parte fundamental del título europeo que conquistaron tres años atrás en Hannover, Alemania. «El Econy ha sido una familia y he sentido un cúmulo de emociones al enfrentarme a ellos; el Econy es mi casa», comenta Claudio González.

Hubo entonces intercambio de palabras, con alguna risa de por medio siempre que el balón no estuviese en juego. Junto a Moisés Santana, otro ex del Econy, posaron hasta para una foto que inmortalizaba un momento histórico. «Es la primera vez en mi carrera que juego un partido como visitante al lado de mi casa», decía el propio David Hernández, residente en el sur de la isla, entre risas en ese corrillo.

Pese a todo, los pupilos de Matteo Feriani remarcaron su nivel durante el segundo cuarto para marcharse al descanso con una amplia ventaja, aunque el Sureste aguantó de forma estoica y no dio muestras de querer tirar la toalla (19-32).

Caminos de ida y vuelta

El homónimo de Feriani en el banquillo, Domingo Gil, que sabe lo que es liderar al Econy Gran Canaria como entrenador principal, tenía claro que la concordia iba a estar presente, pero «solo mientras no esté el partido en juego (risas)». Su labor en el pasado trajo consigo éxitos como dos Copas del Rey, la de 2001 y la de 2003, las únicas del club, y una Copa Willy Brinkmann en 2007. Ahora, en el rival, el que ha sido uno de los mejores preparadores de la historia del conjunto asentado en Las Palmas de Gran Canaria es consciente de lo especiales que son estos duelos. «Es cierto que pude conseguir títulos con ellos, aunque la vida sigue y ya me he enfrentado al Econy en otras ocasiones; ahora me ha tocado con el Sureste y siempre es especial jugar ante personas a las que conoces desde hace mucho tiempo», argumentaba el preparador grancanario.

Mientras el Sureste trataba de mantener una línea de trabajo continuista, peleando para agarrarse al partido (27-50), se vivió otro de esos duelos donde las relaciones humanas superan las barreras del deporte. Luis Roy y Raúl Vega no solo fueron dos jóvenes promesas del conjunto afincado en la capital de la Isla, sino que además se colgaron juntos el bronce en el Campeonato del Mundo sub 23 en Tailandia en 2022 y se conocen casi desde niños. Esas experiencias que unen de por vida no se marchan nunca y los dos jugadores, ya más maduros, así lo corroboran.

«Esta relación no nos la quita nadie; hemos disfrutado juntos del camino, pero cuando juegas pones el piloto automático y luchas por tu equipo. Aun así, es indudable que fuera de la pista somos amigos», relata el jugador del Econy, Raúl Vega. «Raúl es un amigo. Dentro de la cancha no hubo bromas, aunque es una motivación poder enfrentarme a él y verlo enfrente en una pista de baloncesto», añade el alero del Sureste, Luis Roy.

Amistad por encima de rivalidad

Con el sonido final de la bocina y la victoria para el Econy (39-66), se dio por acabado un derbi para la historia cuyo resultado quedará en anécdota. Básicamente, porque lo realmente importante es que, una vez finalizado el partido, todo se transformó en una cordialidad total que refrenda los vínculos incuestionables entre las dos entidades. Y es que, cuando la rivalidad se apaga, siempre queda la amistad.