Fallece Xabi Azkargorta, exentrenador del CD Tenerife

Francisco Javier Azcargorta Uriarte (País Vasco, 1953), conocido en el mundo del fútbol como Xabi Azkargorta, falleció este viernes en Bolivia a la edad de 72 años.

Azkargorta, que desde hace años sufría una dolencia cardiaca que había afectado a su salud, dirigió al CD Tenerife en 41 partidos en las temporadas 89/90 y 90/91. En la primera, llegó para sustituir a Vicente Miera, mientras que en la segunda fue cesado tras 17 partidos de Liga. En su lugar llegó Jorge Solari.

Antes de su paso por el representativo, el vasco había entrenado, también en Primera División, al Espanyol (tres años entre 1983 y 1896), al Valladolid (86/87) y al Sevilla (87/88 y 88/89).

Con el tiempo, acabó convirtiéndose en técnico nacional de Bolivia, país en el que se convirtió en ídolo al llevar a la selección al Mundial de Estados Unidos 1994. Fue la primera, y hasta ahora única Copa del Mundo, a la que acudió la Bolivia. También dirigió en Chile, México y Japón.

El 'Bigotón' (así le apodaron por su característico bigote), falleció en Santa Cruz de la Sierra ciudad en la que ejercía como asesor deportiva del gobierno municipal.