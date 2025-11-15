Tiro
El policía Yeray Romero conquista el bronce en Grecia
El equipo del agente grancanario es tercero en Corinto v España, primera del ranking
p. c.
Presea de bronce para míster puntería. Más milimétrico que Harry el Sucio. El agente grancanario de la Policía Nacional de Canarias Yeray Romero Moreno conquistó el tercer puesto en el Campeonato de Europa de Recorridos de Tiro por equipos en Corinto (Grecia). La cita, que congregó a 217 policías de trece países del Viejo Continente, sirvió para coronar a la delegación española, que finalizó en el primer puesto del ranking. Romero, destinado en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, logró con la actuación de sus compañeros el tercer puesto en la División Production Optics por Equipos.
Consumado especialista, el isleño dejó su firma en la primera edición del Europeo de Policías de Recorridos de Tiro (IPSC) para guiar a sus compañeros al tercer metal. El campeonato, organizado por la Union Sportive des Polices d’Europe (USPE) y la Federación Griega de Tiro Práctico, exige el máximo grado de precisión en el tiro práctico, así como la combinación de velocidad y potencia. Las condiciones meteorológicas adversas, con frío y precipitaciones constantes, dispararon el nivel de complejidad. Romero fue clave para elevar el prestigio del cuerpo español en el ámbito continental.
