Salida incómoda para el Guaguas antes del Levski

Salida incómoda es la que le espera al Guaguas en la cuarta jornada de la Superliga. Los hombres de Sergio Miguel Camarero viajan a Teruel para medirse a uno de los grandes del voleibol patrio, en el siempre complicado Pabellón de Los Planos (17.30 horas). Los grancanarios tendrán un ojo puesto en el duelo del próximo miércoles en la tercera ronda preliminar de la CEV Champions League, ante el campeón búlgaro, el Levski de Sofía, que tendrá lugar en el Arena a las 19.00 horas.

Los amarillos lideran con nueve puntos junto al Soria y el Manacor la Superliga, por lo que si no quiere perder su condición de líder deberá de tirar de su primera unidad ante los naranjas, que marchan sextos, tras caer en casa en la última jornada, por la vía rápida, ante el Grupo Herce Soria.

El otro representativo grancanario en la élite masculina, el Bus Leader San Roque, buscará su segunda victoria del curso ante el colista, el Tarragona, que les recibe esta tarde (18.00 horas) en el Pabellón Municipal Pere i Sant Pau.

El Heidelberg visita al Cajasol

Los chicos del barrio inauguraban su casillero de victorias en la última jornada, tumbando en El Batán a uno de los grandes, el Unicaja Costa de Almería, en un choque en el que se consagró el opuesto argentino, Jonás Ponzio, que lograba su primer MVP en la competición española.

En cuanto a la Liga Iberdrola femenina, el Heidelberg Volkswagen, visita al octavo clasificado, el Fundación Cajasol Andalucía, en un choque en el que las pupilas de Santi Guerra intentarán resarcirse de su derrota en casa en la última jornada, ante el Avarca de Menorca, que se quedaba como líder en solitario tras doblegar a las colegialas por la vía rápida. Una derrota les descolgaría de la lucha por la cabeza de la clasificación.