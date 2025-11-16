Edu Salles firma la victoria del San Fernando en Yaiza

El San Fernando se impuso por la mínima en su visita al Unión Sur Yaiza gracias al solitario tanto de Edu Salles (0-1). La primera parte transcurrió sin dominador claro y sin ocasiones de gol; mientras que en el segundo tiempo el cuadro lanzaroteño se hizo con el balón, aunque fueron los grancanarios los que generaron mejores llegadas a la contra hasta encontrar el gol pasada la hora de juego, replegándose tras ello en defensa para conservar su ventaja hasta el final.

El juego estuvo trabado en el centro del campo desde el inicio del partido, que transcurrió sin llegadas a las áreas a excepción de un tímido intento de Traoré. En una acción aislada a la media hora, llegó la polémica por un gol fantasma de Javi Amadoz tras un golpeo desde la frontal, pero el colegiado no dio por válido el tanto. Ya al filo del intermedio, Aco cabeceó desviado un centro lateral de Dani Reina en lo que fue la última acción reseñable de una paupérrima primera parte sin ritmo.

En una transición rápida a los diez minutos de la reanudación, Traoré superó la salida de Mike y cedió a Edu Salles a puerta vacía, pero un defensor llegó en el último instante a sacar su tiro bajo palos. Sin embargo, el atacante brasileño abrió el marcador pocos minutos más tarde culminando otra contra.

A raíz del 0-1, el Sanfer dificultó el juego de un equipo lanzaroteño que no encontró los espacios. Ya en la última acción del choque, Javi Melián pudo devolver las tablas al rematar un centro de Febles desde la izquierda, pero no encontró portería rival.