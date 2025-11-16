El Guaguas gana, pero pierde el liderato

Tan ajustada está esta Superliga masculina de voleibol, que al Guaguas no le ha bastado con vencer a domicilio al Teruel (1-3), para conservar su liderato. Los hombres de Sergio Miguel Camarero son superados por el average por el Grupo Herce Soria, que derrotó a su vez al Leganés por la vía rápida.

No obstante, los grancanarios se permitieron el lujo de dar descanso a Osmany Juantorena, de cara al duelo del próximo miércoles en el Arena ante el Levski de Sofía, en el choquede ida de la tercera ronda previa de la CEV Champions League. En esta ocasión, lideraron el ataque amarillo Hélder Spencer (13), Tomas Rousseaux (11) y Walla Bezerra (10).

La misma máxima podría aplicarse al Bus Leader San Roque, que en dos jornadas ha pasado de ser el colista de la categoría a encaramarse a la quinta plaza, tras sumar su segundo triunfo consecutivo, en su visita a un rival directo por la permanencia, como es el Tarragona (1-3), con una de esas victorias que por lo general tienen un valor doble para los dos equipos.

Jonás Ponzio demostró que su MVP en la jornada anterior no fue una casualidad, liderando el ataque de los chicos del barrio con 22 puntos, bien escudado por Isaac Valiño, con 15 puntos.

Peor le fueron las cosas al vigente campeón de la Liga Iberdrola. El Heidelberg Volkswagen sucumbió en su visita a uno de los pabellones más complicados de la categoría, Los Montecillos, en Dos Hermanas (Sevilla). Las pupilas de Santi Guerra suman su segunda derrota consecutiva por la vía rápida ante el Fundación Cajasol Andalucía, tras caer la jornada anterior ante el Avarca de Menorca.

Martina Bednarek (12), Sulian Matienzo (11) y Bea Novoa (10), fueron las más acertadas de las colegialas que caen de momento hasta la tercera plaza de la tabla, a seis puntos del líder, que es el conjunto menorquín.

Turno para Olímpico y Sayre

El Sayre CC La Ballena recibe en el Arena al CV Melilla del grancanario Alberto Rodríguez, que se enfrenta a su exequipo al frente del recién ascendido conjunto azulón (13.00 horas). Las melillenses marchan séptimas, mientras las grancanarias necesitan ganar para abandonar la última posición de la tabla.

Por otra parte, el Emalsa Gran Canaria, fortalecido tras su última victoria en el tie-break, en el derbi canario ante el Haris, busca escalar desde la décima posición con un triunfo ante el ascendido Alcobendas (17.00 horas), que llega a la Isla como undécimo clasificado con tres puntos menos que el equipo de Juan Diego García.

Ambos conjuntos grancanarios necesitan sumar de tres en tres para alcanzar los puestos que en teoría les corresponden en la tabla. n