La perseverancia que forjó a los guerreros de Granbudo

Ser un gran guerrero no es complicado y menos cuando estás impulsado por un buen maestro. La disciplina, la constancia y la perseverancia también son puntos fuertes a la hora de forjar a un profesional, y de eso saben mucho los hermanos mellizos Julio y Pablo Ojeda, que empezaron a seguir los pasos de su padre cuando tan sólo tenían ocho años. Entendieron que las artes marciales era un deporte para estar conectados con ellos mismos y que practicándolo podían estar más cerca de ser como su papi, a quien consideran su héroe. No les gustaba entrenar y lloraban. Cuando uno tiene esa edad siempre prefiere tirarse por el tobogán y columpiarse, pero poco a poco empezaron a entrar en dinámica y se volvieron unos auténticos campeones.

Julio, Pablo y Leisi posan con la bandera de Canarias y la medalla lograda / LP/DLP

La primera competición fue en 2023, y desde entonces no han parado de ganar. Cambiaron el fútbol y la gimnasia deportiva por las artes marciales y ahora Pablo sueña con ser Campeón del Mundo con la selección española en la modalidad de taekwondo. «Que seamos mellizos nos impulsa el uno y el otro. Es una pasada que nos guste lo mismo y hagamos esto de la mano. Es un apoyo muy grande», comenta Pablo, quien ya acumula en su palmarés grandes títulos. Fue oro en el campeonato de Europa de Londres de taekwondo ITF, subcampeón de España de kempo y este año campeón de la Copa del Mundo en Italia y doble campeón en la Copa del Mundo de Tailandia.

Unas competiciones que tienen que alternar con los estudios. De hecho, Julio tiene claro que una de sus metas es estudiar derecho o empresariales y montar un gimnasio en el que pueda transmitir a sus alumnos lo que él aprendió cuando era un niño. «Nuestro horario es raro», explican estos hermanos. «Salimos a las 16.00 horas del instituto, mi padre nos recoge, nos lleva algo de comer y vamos corriendo a entrenar» indican. «Llegamos a las 21.00 a casa, nos duchamos cenamos y estudiamos», continúan. Una rutina que cambian cuando tienen exámenes o trabajos, priorizando siempre los estudios. «Tenemos un padrazo. Nos ayuda mucho, nos hace esquemas y nos apoya en todo».

El papel de Leisi Moreno

Pero como no hay dos sin tres, Julio y Pablo siempre van escoltados por Leisi Moreno. Juntos forman el equipo perfecto, y son ese ejemplo de que las amistades son la familia que se elige. El caso de Leisi es un poco diferente al de los mellizos, porque ella no sabía ni hablar cuando ya estaba en el tatami. Empezó a los tres años teniendo a su padre como espejo, ya que era el profesor de la academia Granbudo, donde estas jóvenes promesas se han formado. «Ella nunca quería venir, lloraba y yo le decía que confiara, que poco a poco me lo agradecería y no me equivoqué», comenta Ángel Luis Moreno, el maestro de estos tres grancanarios.

Ángel Luis Moreno durante la charla, en LA PROVINCIA / LP/DLP

Leisi, que ahora estudia bachillerato, ha sido una montaña rusa en lo que al entrenamiento se refiere: pasó por la etapa de querer comerse el mundo cuando era una niña, dio un bajón con la adolescencia y ahora ha vuelto a sentir la adrenalina de querer ser campeona. «El deporte me animaba y me desahogaba, por eso no lo quise dejar», explica. Ahora, puede decir que es oro en kickboxing, en la Copa del Mundo de Italia, en la Copa del Gobierno de Canarias y además es cuatro veces campeona de Europa de taekwondo ITF en Londres. El 22 de este mes, estará en Vigo defendiendo el campeonato de España. «Todo esto me ha enseñado a no rendirme y luchar por lo que quiero», apunta convencida.

Con el deseo de ser Guardia Civil o miembro del Ejército del Aire, su día a día se basa en estudiar, entrenar y volver a estudiar. Una etapa un tanto complicada pero en la que Leisi tiene claro que el esfuerzo tendrá su recompensa. Más todavía cuando detrás tiene a su padre, quien da clases desde 1990. «Empecé a practicar artes marciales en el 83 porque me hacían bullying», asegura Ángel Luis. «Me pegaban en el colegio y tomé la decisión de aprender a defenderme», apunta. Con una larga trayectoria, ahora es él quien enseña a que no todo vale en la vida y que siempre hay que tener un autocontrol. «La persona que pega es porque es insegura», valora. Un maestro dentro y fuera del tatami y a sus espaldas, tres grandes guerreros de Granbudo.