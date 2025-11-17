Dani Pérez y David Hernández ponen el acento canario a un Brescia, líder de la A2 italiana de voleibol

El preparador físico Dani Pérez y el ‘scout’ David Hernández, ambos con pasado en el Guaguas y en el San Roque, forman parte del staff técnico del líder invicto de la Serie A2 italiana de voleibol, el Brescia. Los dos grancanarios no dudan de la clasificación del campeón español para la fase de grupos de la Champions League.

Dani Pérez y David Hernández son de esos grancanarios aventureros que han dudado en liarse la manta a la cabeza para labrarse un futuro profesional lejos de su terruño. En su caso, su pasión por el voleibol les ha llevado hasta Italia, un país en el que esta disciplina rivaliza con el baloncesto por ser el segundo deporte nacional, sólo superado por el deporte rey, el fútbol o calcio, como lo denominan tradicionalmente en el país de la bota.

Para Dani esta es su tercera temporada consecutiva en el Brescia, el líder invicto de la Serie A2 italiana tras disputarse las cinco primeras jornadas ligueras. Con pasado como preparador físico en las categorías inferiores de la UD Las Palmas, su gran salto profesional le llegó de la mano del voleibol, donde fue el responsable de la preparación física de los dos equipos masculinos de la Superliga, el Guaguas y el Bus Leader San Roque -con el que sigue colaborando en la distancia con la preparación física de los chicos del barrio-. Tras ganarlo todo con los amarillos en España, recaló en el conjunto transalpino tras ser recomendado al club por el técnico español Aitor Barreros.

Su amistad con David Hernández, con el que coincidió tanto en la selección española, como en el Guaguas y en el San Roque, club este último donde ha ejercido de director deportivo durante las tres últimas temporadas, le llevó a recomendarle como fichaje para el staff del conjunto transalpino, al que se incorporó este verano como responsable del scout.

«A nivel de estructura y de salarios, en general, la Serie A2 italiana, cuenta con una capacidad muy superior a la de la Superliga española, pudiendo rivalizar a la hora de fichar a jugadores con ligas tan potentes como la francesa o la alemana», explica el preparador físico del Brescia. En su caso reconoce que la adaptación al país transalpino ha sido sencilla ya que «somos dos países similares, aunque en nuestro caso, como canarios, nos parecemos un poco más a la gente del sur de Italia, mientras que aquí es cierto que son un poco más fríos, pero es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado».

El nivel de la Serie A2

En la misma línea, David Hernández destaca el poder adquisitivo de los equipos de la categoría de plata en Italia: «muchos de los equipos de la Segunda División italiana tienen una capacidad económica más que suficiente para competir a gran nivel en la Superliga española. El nivel de la competición es mayor incluso que en España porque aquí no hay equipos débiles, el último clasificado le puede ganar sin problemas al líder».

En su opinión, a nivel presupuestario «sólo el Guaguas estaría al nivel de los equipos de la Segunda División Italiana». En este sentido, Dani agrega que a nivel competitivo los amarillos «probablemente ganarían la liga, aunque no lo tendrían fácil, pero el resto de equipos de la Superliga, incluido el segundo, sufrirían bastante para ganar sus partidos aquí».

Desde su experiencia tras dos temporadas completas en Italia, Dani Pérez apunta a que «la diferencia no es tanto en cuanto al nivel de los jugadores, sino de la estructura de la competición, por ejemplo todos los pabellones cuentan con taraflex y con el vídeo challenge, cuando en la Superliga española muchos equipos no tienen esa posibilidad». «Mientras el segundo equipo español puede tener un presupuesto cercano a los 400.000 euros, los equipos de la Segunda División italiana pueden rondar el millón y medio», razona.

A pesar de la diferencia en cuanto a estructura entre la categoría de plata italiana y la Superliga española, David Hernández destaca que «el nivel medio de la liga española ha subido muchísimo en los últimos años en cuanto a su competitividad».

El favoritismo del Guaguas

Por su parte, Dani Pérez, destaca que «no estoy de acuerdo con la gente que afirma que ha crecido mucho el nivel de los equipos de la parte alta en la Superliga, lo que ha crecido es el nivel de los equipos medios, pero por arriba hoy en día no hay un equipo que le compita al Guaguas».

Ambos protagonistas no tienen ninguna duda de que el equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero se clasificará para la disputa de la fase de grupos de la CEV Champions League y que eliminará en la tercera ronda preliminar al Levski de Sofía búlgaro.

Para David, «el Levski es inferior al Olympiacos -el rival del Guaguas en la ronda anterior-, incluso viendo los equipos que le pueden tocar en esa fase de grupos de la Champions, que podrían ser el Praga, el Berlín y el Perugia, creo que se pueden clasificar sin problemas para los octavos de final de la Champions».

En la misma línea, Dani coincide con su compañero y afirma que «el escollo más complicado que tenían por delante era el de Olympiacos y fueron muy superiores en la eliminatoria».

En cuanto a la quinta plaza actual del Bus Leader San Roque, al que ambos permanecen unidos en la distancia, David Hernández advierte que «debemos ir paso a paso, el equipo tiene mucho potencial y aunque no vivimos el día a día, creo que vamos a competir bien de la mano de Fran Carballo, que es un gran entrenador, las incorporaciones son buenas y hay que ver como evoluciona el equipo, porque todavía queda mucha temporada».

En opinión de Dani Pérez, «el objetivo es la salvación y ya se le ganó a uno de sus rivales directos, el Tarragona, tienen que dar un pasito más para poder aspirar al playoff, porque por la parte de abajo está todo más igualado que otras temporadas».