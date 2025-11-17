Gáldar vuelve a ser protagonista de la Gran Canaria Bike Week

El municipio de Gáldar volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la Gran Canaria Bike Week 2025, la cita cicloturista por excelencia de la isla, reafirmando así su compromiso con el deporte, el turismo activo y los eventos sostenibles.

El sábado 6 de diciembre, la etapa “Gran Canaria Verde” partirá desde Gáldar para recorrer 64 kilómetros entre Fontanales y Moya, atravesando la belleza natural de la zona norte y las medianías de la isla. Este trazado, que combina exigencia y paisajes únicos, se ha consolidado como una de las etapas más esperadas por los participantes.

El Ayuntamiento de Gáldar, fiel a su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludable y el impulso del deporte como motor social y turístico, colaborará un año más con la organización del evento. Como muestra de este apoyo, el consistorio pondrá a disposición de los vecinos y vecinas 30 inscripciones gratuitas para participar en esta etapa, invitando así a la ciudadanía a vivir la experiencia desde dentro.

La Gran Canaria Bike Week, que se celebrará del 30 de noviembre al 7 de diciembre, combina cada año deporte y turismo en una experiencia única que permite a ciclistas de diferentes niveles disfrutar de los paisajes más emblemáticos de la isla. En esta edición, la prueba volverá con nuevas rutas y el mismo espíritu de convivencia y respeto por el entorno que la ha convertido en una referencia del calendario cicloturista.

Con la participación de Gáldar, la Gran Canaria Bike Week refuerza su vínculo con los municipios del norte poniendo en valor sus paisajes naturales.