Gran Canaria Bike Week, 37 años haciendo historia sobre dos ruedas

La Gran Canaria Bike Week, la gran cita cicloturista, vuelve en 2025 con nuevas rutas, pero con el mismo espíritu de una prueba que mezcla de manera perfecta deporte y turismo. Del 30 de noviembre y hasta el 7 de diciembre, los participantes podrán disfrutar una vez más de los paisajes más emblemáticos de la isla.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, de Promotur con su marca Islas Canarias Latitud de Vida así como de varios ayuntamientos grancanarios, propone un año más una experiencia única sobre dos ruedas con siete etapas repartidas por toda la geografía insular. Desde las zonas rurales del sureste, hasta los escarpados paisajes del centro de la isla y la exuberancia del norte.

Fue en Maspalomas donde la cicloturista surgió por el año 1988 gracias al apoyo del entonces alcalde Francisco Araña del Toro. Para 2017, la prueba regresó con el nombre de Gran Canaria Bike Week, pero manteniendo su esencia cicloturística, con el respaldo del alcalde Marco Aurelio Pérez.

Un año más la Gran Canaria Bike Week abrirá el telón con la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves con salida desde Arucas y su ya clásica ascensión al techo de Gran Canaria. Durante ocho días, ciclistas locales e internacionales disfrutarán de recorridos como la Sureste Rural, Pueblos de Medianías, la exigente Cronoescalada Maspalomas Costa Canaria o la novedosa subida al Risco Blanco, sin olvidar la jornada festiva Love Gran Canaria, que pondrá el broche final a esta edición.