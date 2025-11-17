José García Padrón campeón de España de Veteranos

El Maestro Internacional grancanario, José García Padrón, ha vuelto a saborear las mieles de un Campeonato de España de Ajedrez individual 42 años después de que en julio de 1983 obtuviera el.mismo galardón como número uno absoluto del ajedrez español.

A sus 67 años bien despachados, el excelente ajedrecista canario puede mirar hacia atrás y sentirse muy orgulloso de su aplaudida trayectoria, habiendo conquistado, entre otros, infinidad de títulos con su equipo la Caja Insular de Ahorros de Canarias y sus históricos triunfos vis a vis ante el excampeón y Subcampeón del Mundo Mikhail Tahl y Víctor Korchnoy y del legendario danés Bent Larsen.

Hoy sigue ejemplarizando a las nuevas generaciones, apoyando la promoción de nuevos valores, al frente de un club modesto y en perfecta conexión con la labor federativa y la eterna presencia del Club Fundación La Caja.de Canaria, no desmayando en su lucha para que las instituciones públicas, retomen el apoyo que siempre tuvo el juego ciencia en nuestra isla, que fue considerada por la Federación Internacional como una de las principales capitales del ajedrez mundial en las décadas setenta y ochenta del pasado siglo.

García Padrón es hoy en día, unánimemente catalogado como el mejor jugador de ajedrez nacido en Canarias.

¡Enhorabuena, Campeón !