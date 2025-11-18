Pogaçar, Vallieres y Ten, tres campeones del mundo para una Gran Canaria Bike Week de récord

La edición 37ª de la Gran Canaria Bike Week calienta motores de cara al pistoletazo de salida que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre con la primera etapa del Pico de las Nieves, que contará con tres campeones del mundo de ciclismo en su pelotón de 800 corredores y corredoras. El número uno del mundo, Tadej Pogaçar; la campeona del mundo de ciclismo en ruta de 2025, Magdeleine Vallieres y el campeón paralímpico de ciclismo adaptado en la prueba de contrarreloj C1, Ricardo Ten, son la cabeza de cartel de una prueba que no deja de crecer cada año.

El acto de presentación de la popular prueba cicloturista, celebrada en la sala de prensa del Gran Canaria Arena fue presentada por Daniel González, gerente de DG Eventos, la empresa organizadora de la carrera, quien estuvo acompañado en la mesa por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Artenara, Alberto Díaz; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez y por la Directora Comercial & Marketing de Dunas Hotels & Resorts, Valeria Valerii.

Recordó Daniel González que la prueba arrancó siendo la Cicloturista, en la que participó como curiosidad en su primera edición el propio Ramón Suárez. "La semana de la bici, es nuestra prueba insular de ciclismo en carretera, que arrancará el domingo 30 de noviembre con ese etapón que es el Pico de las Nieves, con cerca de 800 ciclistas, una cifra multitudinaria en Canarias en cuanto a las pruebas de ciclismo en carretera se refiere, además de tener una gran ruta con salida y llegada en Arucas, con una parada en Artenara, contaremos con la participación de tres campeones del mundo de ciclismo, como son Tadej Pogaçar, Magdeleine Vallieres y Ricardo Ten; lo que supone para todos los aficionados al ciclismo una gran novedad, unidos a otros 22 ciclistas profesionales que van a estar en Gran Canaria durante toda la semana, entrenando y como colofón, participarán en la prueba del Pico de las Nieves", explicó.

"A partir del martes tendremos un pelotón superior a los 250 ciclistas, del que gran parte de los ciclistas se quedan en Dunas y habrá distintas etapas en diferentes municipios, como puedan ser Agüimes, Gáldar,..., un poco mostrarles a Gran Canaria como un continente en miniatura, creciendo cada año", relató González.

45% de participantes de fuera de Gran Canaria

En cuanto a la procedencia de los ciclistas participantes, destacó que "siempre hemos tenido un alto número de ciclistas italianos, pero también últimamente están viniendo muchos cicloturistas de Bélgica y Países Bajos, ingleses, alemanes, nórdicos, pero también ha crecido mucho el mercado francés". "El 45% de los participantes vienen de fuera de Gran Canaria, tenemos que recordar que no es un evento de un solo día, por lo que la mayoría vienen durante ocho o nueve días y suelen venir acompañados de su pareja o de sus hijos y eso genera un movimiento importante en la Isla", apuntó.

Por su parte, Ramón Suárez, resaltó el "orgullo de que se siga contando con Maspalomas y con el municipio de San Bartolomé de Tirajana para seguir participando en esta Cicloturista que cumple ya 37 años, que ya está consolidada y es emblemática". "Participé en su primera edición, vi nacer a esta prueba, que recuerdo que salió en su momento del hotel Gloria Palace", relató ante los presentes.

Para Alberto Díaz, "es un orgullo para nosotros el contar con una etapa de 59 kilómetros por Artenara, contamos en nuestro municipio con la Virgen de la Cuevita, que es la patrona de los ciclistas y contamos también con una carrera cicloturista que cuenta ya con 54 años de vigencia, hemos sido nombrados como pueblo mágico y representaremos a Canarias en la próxima edición de Fitur, así que hemos demostrado que hacemos magia, por nuestra altitud, el paisaje y la Virgen de la Cuevita, nuestra gente, la gastronomía, por eso la gente que viene a nuestro municipio, disfruta".

"No sólo afecta a los días de la carrera, porque nosotros ya estamos viendo llegar a Artenara ciclistas y eso afecta a la economía de todo el pueblo, porque vende el de la galonirea, el de la panadería, se toman un café, se nota mucho en la economía de un pueblo pequeño como el nuestro, matizó.

Por último, Valeria Valerii, reconoció que "en la cadena Dunas somos muy fans del deporte y siempre estamos dispuestos a apoyar, empezamos esta aventura hace ocho años, empezamos alojando a algunos ciclistas en nuestros hoteles, hemos ido adaptando nuestros hoteles a este evento, para que los ciclistas puedan centrarse sólo en la prueba, pasamos de 10 ciclistas alojados en nuestro hotel a los 180 que habrá en esta nueva edición".

Convencer al número uno mundial para participar en la prueba

La presencia del mejor ciclista libra por libra del ciclismo mundial, Tadej Pogaçar, marca la edición 37 de la Gran Canaria Bike Week. En ese sentido, Daniel González reconoció que "es una historia curiosa, porque llevamos un año gestando la participación de Tadej Pogaçar, que está prevista su llegada al aeropuerto de Gran Canaria el lunes 24 al mediodía". "Todo viene por lo que es Gran Canaria, él más allá de su agencia, ya en su etapa en el Movistar usaba Gran Canaria y se quedaba largas estancias en San Bartolomé entrenando y él propuso a su agencia que las primeras semanas de noviembre entrenasen aquí, porque no hay un mejor sitio para que esto se de, sumado a que vendrá prensa internacional especializada en ciclismo, además de la prensa local, para que puedan ofrecer en la Isla sus primeras entrevistas oficiales de la temporada, con todo ello intentamos que Gran Canaria pueda ser el epicentro de estas primeras semanas de entrenamiento de los profesionales, porque tenemos el clima y las carreteras ideales para hacerlo", explicó.

"Pogaçar va a estar entrenando en Gran Canaria la semana previa, estamos convencidos que va a encontrar rincones que no conocía y ha tenido el gesto de que el último día ha querido formar parte del pelotón con toda la gente, es algo destacable", desveló el gerente de DG Eventos.

En cuanto a la opción de ser una preparación de cara a la inclusión de Gran Canaria en la próxima edición de la Vuelta a España, el propio García señaló que "como aficionado al ciclismo, me encantaría que la Vuelta a España estuviera en Canarias, tenemos una isla maravillosa y ojalá venga para disfrutar de ese espectáculo".

Recordó González que Pogacar "renunció a estar en la pasada edición de la Vuelta a España porque salió muy cansado del Tour de Francia, en un inicio tengo entendido que él sí quería correrla, pero el agotamiento físico en el Tour de Francia, donde no tuvo tanto apoyo de su equipo, hizo que tomara esa decisión, pero en el mes de octubre ya estaba más relajado y viene para empezar la primera semana de entrenamiento en noviembre de cara a preparar el 2026".

37 ediciones

La primera edición de la por entonces Cicloturista, fue creada por Ángel Varas, en 1988, ha tenido desde entonces diferentes épocas hasta llegar a la actual, que "se ha convertido en la prueba referente del ciclismo en Gran Canaria".

En esta edición 37 la gran novedad se produce en la primera etapa del Pico de las Nieves, al que se puede acceder por rutas diferentes y en esta ocasión se accederá desde la Cruz de Tejeda, bajando por Lagunetas, para acceder por Cueva Grande al Pico de las Nieves.

Respecto a la logística encaminada a coordinar a los 800 ciclistas que participarán en la Gran Canaria Week, apuntó el gerente de DG Eventos que "hay una gestión compleja, porque dentro de la ruta de 125 kilómetros, hay dos tramos cronometrados, cerrados al tráfico, es algo que se suma a que son muchos ciclistas, todos ellos con riesgos de sufrir averías y un volumen muy amplio de ciclistas circulando por toda la Isla, por eso requiere meses de trabajo".

En opinión de Daniel garcía el techo de esta prueba en un futuro "la marca la orografía de Gran Canaria, porque sabemos que otras pruebas en Península pueden tener incluso un mayor número de inscritos, porque no es lo mismo tener que venir a la Isla para participar, a poder ir en tu coche a una prueba que esté cerca de tu casa, y con desniveles positivos menores, porque el Pico de las Nieves tiene 3.500 metros de desnivel en positivo que para cualquer ciclista amateur requiere de meses de entrenamientos".