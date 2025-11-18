La Vuelta Ciclista a España no vendrá a Canarias en 2026
El Cabildo de Gran Canaria se cae de la ecuación y retira su apoyo a la candidatura canaria de traer uno de los eventos más importantes del mundo en el ciclismo
Adiós temporal al sueño de un final de la Vuelta Ciclista a España con el Teide de fondo. Canarias se cae en su candidatura por organizar uno de los eventos ciclistas más importantes del mundo en 2026 tras la falta de apoyo por parte del Cabildo de Gran Canaria. Según adelanta la Cadena SER, el proyecto se vuelve inviable sin el apoyo del ente rector grancanario a pesar del continuo apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.
Algo que ha confirmado el vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso, al ser cuestionado por ello: "Las novedades en este caso no traen buenos presagios. El planteamiento inicial que se había trabajado, y en el que participábamos tres administraciones y que hacía viable el enorme esfuerzo logístico y económico que necesitaba la Vuelta para traer la prueba hasta Canarias, se rompe".
(Noticia en desarrollo)
- La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka
- Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria
- El Sueldazo de la ONCE deja 1,5 millones en Gran Canaria
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- Raúl Lizoain acude al confesionario: 'La UD Las Palmas me llamó para volver, pero no cuajó; soy muy feliz en Albacete
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Inmaculada Medina, sobre su dimisión: 'Es lo que debemos hacer los responsables públicos en situaciones como esta
- Mika Mármol se aleja de la UD Las Palmas: recibe propuestas tentadoras de Primera e Italia