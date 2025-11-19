Doble Oro de Luis Manuel Permuy Caballero, en el Campeonato Mundial de Grappling celebrado en Grecia

De brillante y espectacular hay que calificar la actuación de España en el Campeonato Mundial de Grappling celebrado en Grecia del 1 al 4 del presente mes de noviembre, certamen en el que nuestros representantes lograron la friolera de 57 medallas en todas las modalidades, 18 oros, 14 platas y 25 bronces.

En este histórico éxito, hemos de resaltar, con las altas dosis de humildad y admiración que merece, el protagonismo del gallego-canario, Luis Manel Permuy Caballero (Ferrol, 02-01-1977) que de manera asombrosa consiguió sendas medallas de oro en la categoría de Veteranos, modalidades, NOGI y GI.

El éxito de Luis Manuel Permuy se agiganta si añadimos que con 48 años y 62 kilos de peso, y con sólo 3 años de experiencia, y siendo cinturón azul, logró imponerse en las dos finales que disputó a dos cinturones negros, mérito que Luis Manuel quiere compartir de pe a pá con su entrenador Jonathan Hernández, “gran artífice de los triunfos que he obtenido en mi corta trayectoria”, matiza, para añadir que está igualmente muy agradecido a su Club Taz de Lanzarote con el que ha sido 4 veces Campeón de España y al que augura un futuro muy halagüeño porque dice está muy bien estructurado.

Luis Manuel nació en la localidad gallega de Ferrol, trasladándose con 12 años a Las Palmas de Gran Canaria y con 30, en el 2007, a Lanzarote donde vive muy a gusto y donde espera continuar desarrollando el deporte que le apasiona y dar más éxitos y medallas a Lanzarote, a Canarias y a España.