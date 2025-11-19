Un Guaguas dominante da su primer gran paso para estar en la fase previa de la Champions (3-0)

El CV Guaguas sueña despierto y está a nada de cruzar la última frontera europea para jugar la CEV Champions League tras vencer por la vía rápida a un VC Levski Sofía que solo presentó batalla en la segunda manga.

La salida de ambos equipos se saldó con un intercambio claro de golpes en el que Nico Bruno brilló con luz propia gracias a su atención en la red. Aun así, desde que pudo, el Guaguas comenzó a marcar el ritmo del juego desde el saque. El Levski tuvo que pararlo porque no encontró remedio a la agresividad mostrada por los isleños (10-6).

La defensa búlgara trató de dar un paso al frente tras ese tiempo muerto, pero se topó con un rival que estuvo en todo, hasta en esas recepciones que parecían querer escaparse del terreno de juego. Pese a todo, la respuesta del cuadro visitante hizo mella, pero en esos momentos de duda, tanto el nivel en el saque de Io de Amo como la seguridad de Juantorena en todas las facetas elevaron el nivel local.

De ese modo, el Guaguas dio por cerrado el primer set con un remate del jugador cubano para llevarse a la saca el primer punto de una eliminatoria clave (25-17).

Rematar la faena en el momento justo

El dominio en el marcador de los grancanarios se mantuvo tras la reanudación, aunque el Levski Sofía logró dar un pasito al frente en su trabajo en la red y también en sus saques (9-7). En esta ocasión no hubo despegue insular. A los de Sergio Camarero les costó más superar la defensa que el conjunto de Bulgaria propuso. Sin embargo, ese esfuerzo no fue suficiente para darle la vuelta a un resultado siempre con un dominio amarillo absoluto.

Nikolay Jeliazkov, el técnico visitante, tomó la decisión de buscar algo más para hacerse con las riendas de la manga, pidiendo un tiempo muerto que no le ayudó. Justo ahí, el Guaguas encontró de nuevo el camino con Juantorena y Walla Souza en estado de gracia.

No obstante, el Levski Sofía no tiró la toalla y consiguió comerle terreno a su oponente, empatando el set a tiempo (22-22).

Con el agua al cuello, apareció de nuevo el mejor Guaguas, que aprovechó la potencia en la red de Hélder Spencer para no sufrir más apuros y avanzar en busca de la victoria (25-23).

Nico Bruno pone la directa

La rebelión búlgara metió algo de miedo en el cuerpo después de una primera manga dominante. Por ello, la escuadra amarilla saltó a pista muy concentrada durante el arranque del tercer set. Gracias a un parcial de 3-0, el Guaguas dejó claro que quiso poner la directa.

A pesar de ello, los visitantes ya tenían las sensaciones necesarias como para no verse afectados y recortaron. Nico Bruno cogió entonces las riendas y no las soltó. Punto tras punto, el argentino mostró que se estaba gustando y que no hubo bloqueo que le frenase. Los isleños ya volaban otra vez (10-5). Más allá de las réplicas de los pupilos de Nikolay Jeliazkov, ya no hubo marcha atrás. Los amarillos no dieron opción ninguna y, ahora sí, el Levski se dio por vencido.

Eso lo aprovechó Camarero, que realizó rotaciones al colocar sobre la pista a jugadores que no habían tenido la oportunidad de jugar. Dimitrov, Almansa, Colito, Jean Pascal y Rousseaux pudieron ayudar para rematar la faena, mientras que Osmany Juantorena se llevó, junto a la de Nico Bruno, la gran ovación de una velada con sabor a historia (25-18).

La próxima semana se decide todo en Bulgaria

Con este triunfo ya sellado, el Guaguas solo necesita ganar dos sets el próximo miércoles (18.00 horas), en Bulgaria, para obtener el billete para jugar la fase previa de la Champions League, la máxima competición continental. Sin duda, ese es el primer gran objetivo de un conjunto, el grancanario, que está dispuesto a soñar en grande esta campaña más allá del territorio nacional, algo que demuestra con actuaciones como las de ayer, donde, a pesar de algunas dudas surgidas en el segundo set, supo reponerse a base de dominio. El primer paso para alcanzar la élite ya lo tienen en el bolsillo.