Maspalomas acogerá el II Campeonato Mundial de Fútbol 7 de la Asociación Internacional de Policías

El municipio de San Bartolomé de Tirajana acogerá la celebración del II Torneo Mundial de Fútbol 7 entre cuerpos y fuerzas de seguridad que organiza la Asociación Internacional de Policías IPA Canarias. El evento deportivo se desarrollará en los campos de juego de la Ciudad Deportiva Maspalomas del 11 al 14 de diciembre.

El torneo, que conjuga competitividad e institucionalidad con valores humanos como la amistad, el respeto, la cooperación profesional y cultural, y la solidaridad, contará en esta edición con un total de 28 equipos, 12 formaciones más que el año pasado. El policía nacional organizador del campeonato, Fran Gutiérrez Bueno, reveló que la celebración del torneo IPA en Maspalomas en el mes de diciembre “ha sido un éxito, porque las expectativas se han cumplido al máximo...”.

Los equipos policiales participantes proceden a nivel internacional de Polonia, Rumanía, Suiza, Italia, Alemania e Inglaterra. A nivel nacional participan prácticamente representantes de todas las fuerzas policiales españolas, incluyendo Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales de diversas comunidades autónomas.

Las escuadras de la Policía Local que disputarán el campeonato este año provienen de localidades como Almendralejo, Vigo, Telde y un combinado con agentes locales de varios municipios. También competirán funcionarios de la prisión de Juan Grande y un combinado ‘All Star’. Aunque estaba previsto que participara, finalmente no disputará este torneo la Policía Montada de Canadá.

En esta edición también debutará y participará por primera vez una mujer, que jugará con el equipo de la Policía Nacional de Mallorca. Al respecto, la organización del campeonato se plantea “para un futuro próximo organizar un torneo femenino...”.

En la presentación del torneo, en el Mirador de Las Dunas, participaron el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, el concejal de Deportes, el consejero de Turismo del Cabildo grancanario y otros representantes institucionales y del sector hotelero.

El policía nacional Fran Gutiérrez Bueno, organizador del evento, agradeció la colaboración de instituciones como el Instituto Insular de Deportes, el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, la Concejalía de Deportes y el patrocinador principal, Hoteles Vistaflor.

El consejero de Turismo destacó las componentes turística y solidaria de este campeonato con 10 banderas distintas, pero sobre todo su componente de seguridad, clave para un destino turístico como Gran Canaria.

Importancia de la conectividad

El alcalde Marco Aurelio Pérez reflexionó sobre la consolidación y fortaleza de la Asociación Internacional de Policías, con estatus consultivo en la ONU, la OEA y la Unesco. También subrayó la relevancia de la conectividad aérea para el destino, junto con playas, clima e infraestructuras turísticas.

Este evento deportivo, institucional y benéfico tendrá su jornada inaugural el jueves 11 al pie del Faro de Maspalomas. Los partidos se jugarán el viernes y sábado. La recaudación de una rifa será destinada a la Fundación Pequeño Valiente de lucha contra el cáncer infantil.