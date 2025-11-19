Las Palmas de Gran Canaria acoge la Gran Canaria Swimrun en un circuito urbano
Carla Campoamor, concejala de Deportes, repasó detalles de la prueba que se llevará a cabo el 22 de noviembre
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria será escenario el próximo 22 de noviembre de la Gran Canaria Swimrun 2025, una edición que marcará un antes y un después al celebrarse por primera vez íntegramente en un entorno urbano. La playa de Las Alcaravaneras se convertirá en el corazón del evento, acogiendo tanto la salida como la meta de una prueba que fusiona deporte y ciudad a través de un recorrido que discurrirá por puntos tan emblemáticos como el Puerto, el Arsenal, la Plaza de Canarias, parte de la avenida marítima y el Real Club Náutico.
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, subrayó la relevancia de esta cita deportiva para la capital, destacando que “por primera vez tendremos aquí en la capital la Gran Canaria Swimrun en un circuito que saldrá de la playa de Las Alcaravaneras y que combinará dos modalidades deportivas que cuentan con muchos adeptos y adeptas, como son la natación y el running”.
Campoamor señaló además que este tipo de iniciativas refuerzan la estrategia municipal de acercar el deporte a toda la ciudadanía, recordando que “desde el Ayuntamiento tenemos un objetivo claro: la promoción del deporte en todas las edades, y con ello apoyar eventos deportivos como este”.
En esta edición, la organización refuerza su compromiso con el relevo generacional incorporando la Gran Canaria Swimrun Kids, una prueba destinada a menores entre 10 y 17 años. Campoamor destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando que “incluir la modalidad Kids es una manera de que los más pequeños se adentren en el deporte y vayan probando diferentes disciplinas a las que no están acostumbrados; así descubren nuevos deportes, y por eso es tan importante inculcar la actividad física desde pequeños mediante pruebas y eventos deportivos”.
