JUDO
La Federación Canaria de Judo, premiada como la mejor de España 2025 en la gestión de eventos deportivos
La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA) ha elegido al ente del Archipiélago para recibir este honor, que será entregado el próximo sábado 22 de noviembre en una gala
La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados ha decidido otorgar un reconocimiento especial a la Federación Canaria de Judo por su compromiso, dedicación y colaboración en la gestión de eventos deportivos durante los últimos años.
El trofeo Francisco Valcárcel a la Mejor Federación de España 2025 reconoce la estrecha cooperación entre ambas entidades en la organización de numerosos eventos nacionales e internacionales, entre ellos el Campeonato de Europa Cadete, que se celebrará en el Gran Canaria Arena en mayo de 2026.
La federación canaria ha sido clave en la Gala del 75º Aniversario de la RFEJYDA 2024 y en los Campeonatos de España Sénior y de Veteranos 2024, citas que fortalecieron la comunidad del judo nacional.
El presidente, Antonio Coruña, destacó que este galardón «premia el trabajo y el esfuerzo de todos los que cuidan y quieren al judo en nuestra tierra». Recordó, además, que «tenemos casi cinco mil licencias», cifra que respalda el crecimiento del judo en el archipiélago.
El director deportivo, Alejandro Doblado, subrayó el «gran honor» que supone un premio que reconoce años de trabajo conjunto en eventos como campeonatos europeos de veteranos y de katas, un Campeonato de España Sénior y de Veteranos, la Supercopa de España, el Memorial Santiago Ojeda o el Trofeo Manuel Campos.
La Federación Española de Judo también celebró este reconocimiento. Su secretario, Serafín Araguete, afirmó que la federación canaria «ha demostrado su excelencia» en la gestión de competiciones de alto nivel durante los últimos años.
La entrega del trofeo se celebrará este sábado, 22 de noviembre, de 18:00 a 22:00 horas, en el Auditorio Pabellón Goyeneche del Comité Olímpico Español, durante la Gala Anual de la RFEJYDA.
