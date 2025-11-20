La Gran Canaria Swimrun llega por primera vez con un circuito 100% urbano

Las Palmas de Gran Canaria acogerá el próximo 22 de noviembre la celebración de la Gran Canaria Swimrun 2025, una prueba que por primera vez se desarrollará en un circuito completamente urbano, con salida y meta en la playa de Las Alcaravaneras y un recorrido por enclaves como la zona Puerto, el Arsenal, la Plaza de Canarias y el Real Club Náutico.

La competición contará con la participación de 250 atletas, que combinarán tramos de natación y carrera a pie en un entorno privilegiado de la capital grancanaria.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó la importancia del evento para la promoción de la ciudad y de la isla. “Estamos muy contentos con que esta prueba esté por primera vez en la ciudad, lo que posibilitará dar a conocer la capital”.

Carlos Álamo, consejero de Turismo de Gran Canaria, repasa detalles de la prueba. / DG Eventos

Álamo subrayó además el valor estratégico de este tipo de eventos para el posicionamiento turístico de la isla ya que “para Turismo de Gran Canaria esto es muy importante porque los atletas que vienen a practicar deporte al aire libre encuentran aquí el escenario perfecto, especialmente al inicio de la temporada alta de invierno, cuando en el resto de Europa el frío empieza a hacer estragos”.

Con salida y la meta en la playa de Las Alcaravaneras, la Gran Canaria Swimrun 2025 ofrece varias modalidades adaptadas a distintos niveles de exigencia. La categoría SPRINT, la más exigente, contempla un recorrido total de 12.650 metros, con 2.880 metros de natación y 9.770 metros de carrera.

Por su parte, la categoría OPEN propone una distancia más accesible de 6.325 metros, que combina 1.440 metros a nado y 4.885 metros de carrera. Además, la organización apuesta por el relevo generacional del deporte con la incorporación de la Gran Canaria Swimrun Kids.