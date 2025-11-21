Doble duelo en las alturas para el Guaguas y el San Roque

Los cinco representativos grancanarios en la élite del voleibol nacional afrontan cinco duelos de órdago, comenzando por el Guaguas y el Bus Leader San Roque en la Superliga masculina, que se miden al tercer clasificado y al líder respectivamente. Tampoco lo tendrán fácil los tres representativos femeninos de la Isla -Heidelberg Volkswagen, Emalsa Gran Canaria y CV Sayre CC La Ballena-, que vivirán su segunda jornada consecutiva en una semana en la que la Liga Iberdrola puede dar un vuelco considerable.

El Guaguas afronta un partido vital en sus aspiraciones para recuperar el liderato de la Superliga, tras ceder un set en su triunfo en Teruel la última jornada que le hizo perder el primer puesto, aunque sigue igualado a puntos tanto con los sorianos como ante su rival de esta tarde en el Arena (18.30 horas), un Manacor que fue de los pocos equipos capaces el curso pasado de tumbar en partido oficial a los hombres de Sergio Miguel Camarero.

Los grancanarios vienen de hacer los deberes en Europa ante el Levski de Sofía búlgaro, al que vencieron por la vía rápida el pasado miércoles y deberán de dosificar los esfuerzos ante la visita de los manacorís, dado que el próximo miércoles (18.00 horas) disputan en la capital búlgara el encuentro de vuelta que les puede dar el pase a la fase de grupos de la CEV Champions League, en caso de ganar como mínimo dos sets.

Si el partido de los amarillos promete sensaciones fuertes, no se espera menos del duelo entre el Bus Leader San Roque y el Grupo Herce Soria, mañana por la tarde en El Batán (19.30 horas). Los grancanarios lograron dar la campanada la última temporada en la primera jornada ante los sorianos, e intentarán repetir ese éxito ante el cuadro soriano que llega a la cita como líder del campeonato, en lo que promete ser un duelo de bombarderos entre Jonás Ponzio por los chicos del barrio y Juan Pablo Moreno en los celestes.

Triple cita femenina

Abre la jornada para los representativos isleños el Sayre, que llega a la séptima jornada con la soga al cuello como penúltimo clasificado, tras coger algo de aire en la jornada intersemanal con su triunfo en el tie-break ante el Haris. Las grancanarias visitan el Pabellón Municipal de Lugo (16.00 horas), para medirse a un Arenal Emevé que marcha noveno a tan solo tres puntos de distancia, por lo que un triunfo isleño les permitiría igualar a su rival en la tabla y alejarse de la zona caliente.

Por su parte, el Emalsa Gran Canaria afronta su desplazamiento hasta tierras castellano manchegas, para medirse mañana al Kiele Socuéllamos (17.00 horas), con ánimos renovados tras someter al líder, el Avarca de Menorca, por la vía rápida, en la jornada intersemanal, en lo que ha sido un golpe en la mesa del equipo dirigido por Juan Diego García, justo en la semana previa a su debut en la Challenge Cup.

Por último, el Heidelberg Volkswagen, que se libró de jugar la jornada intersemanal al adelantar su partido a principios de curso, se mantiene tercero a seis puntos del Avarca de Menorca y del DSV Sant Cugat, y recibe en el Miguel Solaesa mañana a las 17.00 horas al Ocisa Haro Rioja Vóley, que marcha sexto, en un partido clave para las pupilas de Santi Guerra, de cara a debutar la próxima semana en el CEV Volleyball Cup.