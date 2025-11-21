Santi Aldama se desata ante los Kings, iguala su récord de anotación en la NBA y lidera una victoria vital de los Grizzlies

Santi Aldama descorcha el champán. El ala-pívot grancanario, que ha ido mejorando a lo largo de esta temporada semana a semana, ha firmado su mejor actuación en lo que va de curso, justo en el día en que disfrutó de su primera titularidad de esta campaña 2025-26. Además, este gran encuentro para el isleño llegó cuando su equipo exigía un paso al frente debido a las ausencias de sus principales referentes y All-Stars: Jaren Jackson Jr. y Ja Morant.

El 7 de los Grizzlies fue clave en el triunfo de Memphis sobre los Sacramento Kings (96-137), una victoria que alivia la mala racha que habían arrastrado en los últimos duelos, ya que acumulaban cinco derrotas consecutivas.

Tope de carrera en anotación

En este duelo, el internacional español alcanzó los 29 puntos, igualando la mayor anotación de su carrera en la NBA, que data de un partido de la temporada pasada ante los San Antonio Spurs. A esa gran noche de cara al aro añadió cinco triples, cinco rebotes y tres asistencias en tan solo 27 minutos de juego. Sin duda, un partido memorable del exjugador del Canterbury, que asumió la responsabilidad ante las bajas del equipo en un momento delicado tras un arranque de campaña lleno de dudas.

Con esta victoria sobre unos Kings también en crisis, los Grizzlies de Tuomas Iisalo suman ya cinco triunfos en lo que va de curso, situándose cerca de los puestos de Play In. Su próximo partido, en la madrugada del sábado al domingo, les enfrentará de nuevo a los Dallas Mavericks de Cooper Flagg, antes de medirse —del lunes al martes— a uno de los candidatos al título: los Denver Nuggets de Nikola Jokic.