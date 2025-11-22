La Federación Internacional de vela valora celebrar su conferencia anual en Canarias

La Federación Internacional de Vela (World Sailing, en inglés) reconoce el potencial de Canarias como sede de su conferencia anual. La directora de Partnerships & Brand de la organización, Nelia Smith, valoró recientemente las posibilidades del archipiélago para acoger la cita de 2026 o 2027 de la World Sailing Annual Conference, durante una visita a Las Palmas de Gran Canaria.

Smith viajó hace unos días a Canarias para conocer de primera mano la candidatura presentada por la Real Federación Canaria de Vela, que propone al archipiélago como sede de este relevante encuentro deportivo internacional.

Con más de 70 millones de regatistas federados en 145 países, la World Sailing (WS) es la máxima autoridad mundial del deporte de la vela. Fue fundada en 1907, cuenta con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional y celebra conferencias anuales desde 1946 en distintos países. Solo cuatro de las cerca de ochenta ediciones registradas hasta la fecha se han celebrado en España, la última de ellas en Málaga en 2023. Este año, la ciudad de Dun Laoghaire (Irlanda) fue la anfitriona del encuentro.

Traer a las Islas un evento de gran magnitud

Nelia Smith explicó en Las Palmas que la conferencia anual de la organización es «un evento clave que reúne a todas las partes interesadas una vez al año para tomar decisiones importantes sobre el futuro del deporte». Cambios en el reglamento, decisiones sobre las clases olímpicas y acuerdos relativos al calendario mundial de competición son algunos de los asuntos que se abordan en estas reuniones, que se prolongan durante una semana y a las que asisten una media de 500 delegados.

A juicio de Smith, en su propuesta la Real Federación Canaria de Vela «ha ido un paso más allá, pensando en cada detalle para mejorar la experiencia de los delegados». Asimismo, elogió la accesibilidad, la hospitalidad y el entorno náutico excepcional del archipiélago, al que definió como «un lugar ideal para acoger un evento de este nivel».

Alabanzas a la capacidad organizativa

También subrayó que «es muy importante para nosotros conectar con federaciones regionales que tienen un impacto real en el deporte. Lo que están haciendo aquí en Canarias, tanto en el trabajo de base como en la proyección internacional, es realmente extraordinario».

La representante de la WS se refirió igualmente a la elección de la isla de La Palma como sede del Mundial Juvenil de Vela —evento también organizado por la WS— para 2027 y 2028. En su opinión, este éxito «demuestra capacidad organizativa y compromiso con el deporte» y supone «una oportunidad extraordinaria para impulsar la recuperación económica de la isla a través de la economía azul, generando empleo, inversión y visibilidad internacional».