Fernando Clavijo, Roberto Guerra, Juan Espino y Carmelo Cabrera, entre otros, disputan un 'derbi' de baloncesto en las instalaciones del CB 7 Palmas

Canastas y diversión por encima de todo para disfrutar de una jornada distinta. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fue uno de los protagonistas que, durante la mañana de este jueves, disputaron un partido de baloncesto improvisado en el IES 7 Palmas, hogar del CB 7 Palmas. El encuentro reunió a exdeportistas, empresarios y diversas personalidades para disputar un derbi canario entre un equipo de Tenerife y otro de Gran Canaria.

Clavijo se enfundó la camiseta del conjunto tinerfeño y se midió a rivales de nivel como los exjugadores del CB Gran Canaria, Roberto Guerra y Berni Hernández, además de Juan Espino, exluchador de MMA.

Dos cuartos para Gran Canaria y dos para Tenerife

El choque se desarrolló en cuatro cuartos de quince minutos a tiempo corrido. Los dos primeros periodos cayeron del lado de Gran Canaria, mientras que los dos siguientes fueron para la isla de Tenerife.

Más allá del marcador, el buen ambiente predominó por encima de cualquier rivalidad y, según los asistentes, más de uno de los participantes demostró que todavía mantiene una muñeca afinada para anotar.