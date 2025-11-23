Los dos equipos del Soul Net 7 Blackboard quieren seguir brillando en la Liga Nacional de voley playa 2025-26

El Soul Net 7 Blackboard sigue dando que hablar, y mucho, con la participación de los dos equipos, masculino y femenino, en la Liga Nacional de Voley Playa una temporada más. Ambos equipos se presentaron en sociedad en el Gran Canaria Arena con la ambición, la ilusión y el esfuerzo como signos distintivos de un club que trabaja como nadie la cantera con más de 250 niños y niñas en su cadena de filiales.

No en vano, el CVP Net 7 Gran Canaria ha sido dos veces campeón de España masculino sub21, campeón de España sub 17 femenino, subcampeón de España masculino sub17, medalla de bronce femenino sub15 y bronce masculino sub21.

Con todos estos argumentos, el club grancanario aspira a todo en una campaña que ya comenzó para las jugadoras con una sufrida, pero merecida, victoria en Madrid ante Las Rozas en la jornada inaugural (4-3): «Será una temporada dura, porque el nivel de los rivales ha subido y descienden tres equipos esta temporada, algo que lo complica todo más, pero hemos fichado muy bien, somos un bloque fuerte y con ganas de hacer bien las cosas. Como jugadora canaria que lleva toda la vida en el club, me enorgullece poder defender estos colores que implican darlo todo en cada partido», señaló la capitana Lola Portero.

Un desafío por delante

Por su parte, su homólogo en el cuadro masculino, Tomás Agost, tiró de ambición al asegurar que “el desafío es meternos, otra vez, en una Final Four que se nos escapó el curso pasado por pequeños detalles. La Liga es más competitiva y tiene más nivel este año, nosotros nos hemos reforzado muy bien y nuestro nivel de entrenamientos es muy alto. Nos estrenamos en la primera jornada en Madrid contra Las Rozas y va a ser, como todos, un partido duro, pero lo vamos a dar todo para sumar la primera victoria”, declaró el talentoso jugador.

El equipo masculino se ha reforzado notablemente con la incorporación de Dani Moreno, gran bloqueador y top 5 nacional, entre otras caras nuevas con las que suplir la ausencia del tinerfeño Javi Huertas. El bloque seguirá teniendo una amplia representación canaria con Carlos Gimeno, Sergio Camacho, Leo Koeppen y Pedro Santana como grandes exponentes, además de la calidad de jugadores clave que continúan como Matej Mitev o Nathan Matos.

Así, el presidente y nuevo entrenador masculino, Chema Sánchez, habló de «orgullo y satisfacción» para referirse al trabajo de cantera que desempeñan en el club: «Honestamente, creo que hacemos un buen trabajo desde la base, con más de 250 jóvenes que apuestan por nosotros para su formación en este deporte. Tenemos desde una escuela donde iniciarse, hasta grupos más competitivos que están trabajando muy bien», destacó.

Apuesta por el femenino

El equipo femenino también se ha reforzado de manera inmejorable con jugadoras como Cristina Hopf, Raquel Palma o Asia Adra, sin perder un ápice de su poderío canterano: Su entrenador será el experimentado Víctor Díaz: «Nuestra intención es conservar la categoría lo antes posible y, si se puede aspirar a algo más, bienvenido sea. El equipo tiene más experiencia y la ilusión es máxima. Ganamos el primer partido y eso nos da confianza para afrontar la próxima jornada en la casa de las vigentes campeonas sin nada que perder y con todas las ganas del mundo».

Por último, Lars Grandjot, socio fundador de Blackboard, uno de los principales patrocinadores, recordó «la ética de trabajo y los valores de Chema desde hace años, porque lo conozco, y es un placer para nosotros apostar por una familia muy unida como es el Soul Net 7 Blackboard. Estaremos muy pendientes del desarrollo de la temporada y animando durante cada jornada para llevarlos lo más arriba posible».

Una nueva y esperanzadora temporada se presenta para un club emergente que, jornada tras jornada, se esmera en brillar en la arena de media España para dejar el listón del vóley playa canario muy alto.