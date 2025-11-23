BALONCESTO
Santi Aldama lo vuelve a bordar con los Grizzlies y fulmina a los Mavericks en su duelo con Cooper Flagg
El grancanario, que volvió a ser titular, suma 20 puntos en la segunda victoria consecutiva de Memphis para tumbar a Dallas y al número uno del Draft (102-96)
Santi Aldama asume responsabilidades y reclama los focos ante las adversidades para que Memphis logre su segundo triunfo consecutivo. El internacional español volvió a ejercer como uno de los líderes de los Grizzlies para conseguir una victoria muy importante a domicilio ante los Dallas Mavericks (102-96).
A pesar de que las bajas podían hacer mella de nuevo en la franquicia de Tennessee —que no pudo contar con Ja Morant ni Jaren Jackson Jr.—, el grancanario dio otro paso al frente tras igualar su récord de anotación en la NBA y se coronó como el mejor jugador de la noche, continuando así con la progresión que viene exhibiendo.
Rozando el doble-doble
El isleño terminó el encuentro con 20 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en casi 35 minutos de juego, firmando también buenos porcentajes en sus lanzamientos. Todo ello, frente a Cooper Flagg, flamante número uno del Draft 2025, que se quedó en 12 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia en su duelo particular con el exjugador del Canterbury.
Gracias a esta victoria, los Memphis Grizzlies se instalan ya en puestos de Play-In, con un balance de 6 triunfos y 11 derrotas. Sus próximos compromisos de esta semana serán ante los Denver Nuggets, los New Orleans Pelicans y ante Los Ángeles Clippers.
