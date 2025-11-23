El Unión Gáldar, nuevo líder de la Primera Categoría de Lucha canaria

El Unión Gáldar no desaprovechó su buen momento de forma y se llevó una victoria muy importante en casa del hasta ahora líder, el Almogarén, para arrebatarle la primera plaza (11-12) de la Liga Cabildo de Gran Canaria. El destacado B Javi González dejó fuera de brega al destacado B Fran Cazorla, mientras Francisco Ojeda Kiki eliminó con el puntal C Cristo Hernández.

Así se llegó a la decisiva agarrada entre Alberto Zamora y Álvaro Déniz, que concluyó con dos separadas y la eliminación de ambos puntales, cerrando el marcador con el 11-12 definitivo.

En la otra luchada de la jornada, el destacado B del Castro Morales, Jaime Rivero, inclinó la balanza para su equipo. Tumbó al puntal C, Añaterve Abreu en la primera agarrada y logró resistir ante el puntal B, Miguel Pérez, sumando un triunfo crucial para seguir aspirando a los primeros puestos en la segunda vuelta de la competición. Para el 8-12 final, también fue determinante el destacado B, Francisco Luis Santana, que derribó al destacado A Juan Luis Goya.

Con este resultado, el equipo de Telde se coloca tercero con 6 puntos, a solo una victoria del Unión Gáldar y el Almogarén, primero y segundo respectivamente, ambos con 9 puntos. Además, se enfrentará a ellos en las dos próximas jornadas.

El Unión Agüimes toma ventaja en Segunda Categoría

La jornada comenzó con la victoria del Santa Rita (12-9) ante el Guanarteme, gracias a la destacada actuación del juvenil Alassane Sembene, que consiguió derribar a tres luchadores visitantes. Con este triunfo, el Santa Rita asciende al segundo puesto con 9 puntos, adelantando al Guanarteme, que queda tercero con 7.

El viernes se disputó una luchada clave por la parte baja de la categoría de plata. Los Guanches lograron su primera victoria (12-7) ante un Roque Nublo que continúa sin puntuar esta temporada. El destacado C, Omar Thior, del conjunto de Arucas, se eliminó con el destacado B, José Mendoza, encarrilando así el triunfo local.

La jornada concluyó el sábado con la ajustada victoria del Unión Agüimes ante el Maninidra (12-11), lo que le permite colocarse líder con 10 puntos. El sénior Guayre Rodríguez fue el máximo tumbador del equipo sureño, eliminando al destacado A, Abián Sánchez. Sin embargo, el destacado B, David Medina terminó decantando la luchada a favor del Agüimes. En la última agarrada se midió al destacado B del Maninidra, Cristian Soto, quien previamente había eliminado al puntal C, Aitor Lorenzo. Finalmente, Medina y Soto quedaron excluidos por amonestaciones en la segunda agarrada, sellando el 12-11 definitivo.

Castro Morales B y Tinamar mantienen el pulso en Tercera Categoría

Ambos equipos conservaron su condición de invictos como locales en la quinta jornada de la Liga Cabildo de Gran Canaria, manteniéndose líderes con 12 puntos. Los de Telde superaron 12-10 al Adargoma, con Nelson Molina como máximo tumbador local y un gran rendimiento de los juveniles. Por parte del Adargoma, el destacado C, Alberto González fue el mejor del encuentro con cuatro eliminaciones.

Más dificultades tuvo el Tinamar, que sufrió para vencer por la mínima (12-11) al Unión Sardina. El sénior Saúl Ramírez, capitán del conjunto de San Mateo, firmó cuatro derribos, mientras que el destacado C, Yakhya Ndour hizo lo propio para el equipo sureño.

En la última luchada de la jornada, el Ajódar remontó al Vecinos Unidos (10-12) gracias a los destacados C, Airam Gordillo y Yeray Hernández, quienes sumaron los tres puntos finales para levantar un 10-9 adverso y situarse terceros con 9 unidades.

El Castro Morales, líder en la Liga ABT Canarias Sénior-Promoción

Gracias a su victoria por 15-21 ante el Almogarén, el Castro Morales es el único equipo con dos triunfos en sus dos luchadas disputadas. También venció el Maninidra (9-23) al Roque Nublo en su estreno de la temporada. Por último, el Guanarteme superó al Ramón Jiménez (7-29), que acumula dos derrotas y permanece colista.