Maspalomas, un año más epicentro de la Gran Canaria Bike Week

La Gran Canaria Bike Week, la cita cicloturista por excelencia de las Islas Canarias, celebrará en 2025 una nueva edición cargada de novedades, manteniendo intacto el espíritu que la ha convertido en una referencia internacional. Del 30 de noviembre al 7 de diciembre, cientos de participantes recorrerán las rutas más emblemáticas de la isla en un evento que combina deporte, turismo y promoción del destino de manera excepcional.

El municipio de San Bartolomé de Tirajana, y en especial Maspalomas Costa Canaria, volverá a ser uno de los principales escenarios de la prueba. Su concejal de Deportes, Ramón Suárez, destaca el valor histórico y el impacto turístico del evento: “Es un orgullo para el municipio y para nuestro destino Maspalomas Costa Canaria esta prueba que ya está más que consolidada con los 37 años que lleva. Se inició como la Cicloturista y hoy es la Gran Canaria Bike Week”, recuerda.

Varias de las etapas volverán a celebrarse en Maspalomas, lo que convierte al municipio en base principal de la prueba. “La mayoría de los participantes se alojan en nuestro municipio. Estamos contentos de que tantos participantes extranjeros vengan a nuestro destino y que disfruten de nuestra gente, de nuestro clima, paisaje y gastronomía, y que se sientan con ganas de volver para que siga creciendo este evento”, señala Suárez.

El concejal también subraya el crecimiento constante de esta cita deportiva, a la que ha estado vinculado desde sus inicios: “Yo hace 37 años vi nacer esta prueba. Ha crecido mucho porque este año ha superado al anterior; cada año vienen más ciclistas, y eso es una gran promoción para la isla. Además, demuestra que en pleno diciembre se puede venir a Gran Canaria a practicar deporte y disfrutar de los paisajes de la isla”