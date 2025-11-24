Tadej Pogacar, el nuevo 'Caníbal' del ciclismo mundial ya está en la Isla: «Estoy muy feliz de estar en Gran Canaria»

El mejor ciclista del planeta ya está en Gran Canaria. Tadej Pogacar, actual campeón de un Tour de Francia llegó hoy a la Isla para vivir dos semanas de entrenamientos en territorio insular. El nuevo Caníbal del mundo del ciclismo, afronta este sábado la Gran Fondo Pico de las Nieves, que pondrá a prueba su resistencia y su pretemporada con el objetivo de llegar al 2026 en las mejores condiciones.

Una vez recogió sus maletas y apareció por la puerta de llegadas nacionales, el esloveno declaró que está muy feliz «de estar en Gran Canaria», donde pasará las próximas dos semanas.

Los fieles le esperaban en busca de un autógrafo

Los seguidores de Pogacar posan junto a las revistas del ídolo esloveno. / LP / DLP

En el aeropuerto, además, le esperaba un grupo de seguidores dispuestos a conocer en persona al cuatro veces ganador de la ronda gala, aunque se quedaron sin premio. «Trajimos unas revistas para que nos firmara; no pudo ser, pero lo seguiremos intentando», declararon Víctor, Antonio y Lorenzo tras la marcha del balcánico junto a la organización de la Gran Canaria Bike Week.

Sin duda, uno de los mejores deportistas del mundo como Tadej Pogacar hará de Gran Canaria su recorrido particular en busca de seguir agrandando su leyenda, ya que con 27 años tiene por delante opciones de convertirse en el mejor ciclista de la historia.