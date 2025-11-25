El Bus Leader San Roque enarbola la importancia de la cantera y del espíritu del barrio en su 55 cumpleaños

55 años no se cumplen todos los días. Se dice pronto, pero desde 1970, el CV San Roque, lleva trabajando de manera constante e ininterrumpida en la formación de jugadores y jugadoras de voleibol, un hecho que quedó patente en el acto oficial de su presentación como Bus Leader San Roque, tras convertirse la empresa de transportes canaria en el patrocinador principal del club.

Al acto de presentación acudieron el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; el jefe del Servicio de Gestión Deportiva del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, Agustín Morales; la concejala de Deportes del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor y el presidente de la Federación Canaria de Voleibol, Roberto Melián.

El acto estuvo además amenizado con la música de la Parranda El Lebrillo, que puso la nota de color en el cierre del mismo.

El presidente del Bus Leader San Roque, Miguel Ángel Hernández, tomaba la palabra en el inicio del acto para mostrar su agradecimiento a los jugadores en la que es su tercera campaña consecutiva en la élite de la Superliga, afirmando que “sois el fiel reflejo de la cantera del San Roque y sólo quiero desearos mucha suerte para que este año podamos seguir consiguiendo éxitos”.

Ángel Sabroso: “Este es un club que nos gusta potenciar desde el Gobierno de Canarias y un ejemplo a seguir”

Por su parte, Ángel Sabroso, destacó la importancia “no sólo de hablar de voleibol, sino de un barrio, que se mira en el espejo y se ve reflejado en un club del que sentirse muy orgulloso”. “El San Roque nace en el corazón de un colegio, en los años 70, cuando unos locos creen que con el deporte y con el balón, también puede haber ascenso social, desde entonces hasta ahora no han parado de trabajar, siendo uno de los referentes en materia deportiva en toda la comunidad autónoma por el enorme trabajo de cantera que hacen, desde aquellos años hasta ahora se han enseñado muchas formas de colocar, muchos remates, muchas formas de recepcionar, pero sobre todo lo que se ha enseñado es el respeto al contrario, trabajo, sacrificio, disciplina y para nosotros desde el Gobierno de Canarias, es justo el modelo de club que nos gusta potenciar y que es un modelo a seguir”, apostilló el viceconsejero.

“Más que el ascenso a la Superliga, la historia del club podría escribirse entre ascensos, descensos, campeonatos de Canarias, Campeonatos de España, …, pero es importante hacerlo teniendo en cuenta las miles de personas que pasaron por aquí y que se formaron no sólo como deportistas sino ayudando a construir una sociedad mejor”, resaltó Sabroso.

Agustín Morales: “Desde el Cabildo seguiremos apoyando al club para que siga logrando sus objetivos“

Por su parte, Agustín Morales, felicitó al club “en una nueva andadura en la temporada en la que ojalá se cumplan los logros deportivos y sociales que tiene en club”, lanzando un guiño al patrocinador principal, Bus Leader, recordando que “el Cabildo Gran Canaria seguirá apoyando al club para que logre todos sus objetivos”.

Carla Campoamor: “El San Roque siempre tuvo claro que quería seguir jugando en su barrio“

En representación de la alcaldía, Carla Campoamor, recordó que “hace tres años cuando el equipo ascendió a la Superliga recuerdo que le preguntamos al club si iban a querer jugar en el CID y ellos tenían claro que no, que tenían que jugar en el barrio, además es un club que siempre ha apostado mucho por la cantera y eso es muy importante”. “Si algo ha caracterizado desde siempre a este club es que han conseguido que sea una gran familia, logrando hacer un gran papel no sólo en la Superliga, sino también en las categorías inferiores”, agregó.

Roberto Melián: “El San Roque siempre ha sido históricamente un club de cantera“

Roberto Melián, por su parte catalogó de “excepcional” la temporada del club, “al igual que la de la temporada pasada, en un club que siempre ha sido históricamente de mucha cantera, con un presidente que ha estado en la élite de las categorías de base, con un entrenador que también sabe lo que es ser jugador y desde la Federación Canaria estamos encantados de contar con una persona como Esteban González, que ha estado toda la vida vinculado al voleibol”.

Moisés Cezar: “Este club representa a Gran Canaria al más alto nivel“

El capitán de los chicos del barrio, Moisés Cezar, reconoció ante los presentes que “el voleibol requiere mucho trabajo diario”, agradeció a “Bus Leader, por el apoyo brindado al equipo como patrocinador principal” y admitió estar “muy contentos de poder representar a este club, que es un referente de la cantera, que representa a Gran Canaria al más alto nivel”.

“Como entrenador de la cantera puedo decir que el trabajo que se hace cada día es ejemplar, diariamente se trabaja muy duro cada día para sacar adelante a los jugadores y jugadoras de la cantera”, concluyó.