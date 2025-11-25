Los Grizzlies de Aldama claudican ante Nikola Jokic y su triple desde medio campo

Santi Aldama cae en casa ante un triple-doble andante. El grancanario perdió con sus Memphis Grizzlies ante los Denver Nuggets de un Nikola Jokic, que está en la carrera por ganar el cuarto MVP de su carrera y mantener a su equipo instalado en la parte alta del Oeste (125-115).

Los de Tuomas Iisalo, que recuperaron a Jaren Jackson Jr., lo que devolvió a Aldama a su puesto en la rotación desde el banquillo, trataron de combatir a su rival, pero los Nuggets se mostraron superiores y terminaron por llevarse la victoria liderados por el genio serbio.

Aldama vuelve a mostrarse sólido

Aldama se marchó hasta los 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, en otra actuación sólida a pesar de su falta de acierto en el lanzamiento exterior (0/5), aunque sí se mostró más seguro en los tiros de campo.

Por su parte, Jokic cerró su actuación con 17 puntos, 16 asistencias y 10 rebotes, logrando su décimo triple-doble de la temporada en 17 noches, algo que pone de manifiesto su dominio. Además, firmó la asistencia de la noche y anotó una canasta desde el centro del campo.

Pese al resbalón, los Grizzlies siguen en la décima posición de la Conferencia Oeste, lo que les daría acceso al Play In, con un balance de 6 triunfos y 12 derrotas. Su próximo duelo será en la madrugada del miércoles al jueves ante uno de los peores equipos de la NBA: los Pelicans.