Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO

Los Grizzlies de Aldama claudican ante Nikola Jokic y su triple desde medio campo

El grancanario pelea contra uno de los candidatos al título y suma 12 puntos, pero cae derrotado en casa ante los Nuggets y el tres veces elegido mejor jugador de la NBA, que anotó una de las canastas de la noche (125-115)

Santi Aldama supera a Jokic con el bote.

Santi Aldama supera a Jokic con el bote. / NBA España

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Santi Aldama cae en casa ante un triple-doble andante. El grancanario perdió con sus Memphis Grizzlies ante los Denver Nuggets de un Nikola Jokic, que está en la carrera por ganar el cuarto MVP de su carrera y mantener a su equipo instalado en la parte alta del Oeste (125-115).

Los de Tuomas Iisalo, que recuperaron a Jaren Jackson Jr., lo que devolvió a Aldama a su puesto en la rotación desde el banquillo, trataron de combatir a su rival, pero los Nuggets se mostraron superiores y terminaron por llevarse la victoria liderados por el genio serbio.

Aldama vuelve a mostrarse sólido

Aldama se marchó hasta los 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, en otra actuación sólida a pesar de su falta de acierto en el lanzamiento exterior (0/5), aunque sí se mostró más seguro en los tiros de campo.

Por su parte, Jokic cerró su actuación con 17 puntos, 16 asistencias y 10 rebotes, logrando su décimo triple-doble de la temporada en 17 noches, algo que pone de manifiesto su dominio. Además, firmó la asistencia de la noche y anotó una canasta desde el centro del campo.

Noticias relacionadas y más

Pese al resbalón, los Grizzlies siguen en la décima posición de la Conferencia Oeste, lo que les daría acceso al Play In, con un balance de 6 triunfos y 12 derrotas. Su próximo duelo será en la madrugada del miércoles al jueves ante uno de los peores equipos de la NBA: los Pelicans.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents