El Heidelberg se topa con el bloqueo del Voluntari en la ida de los 16º de final de la CEV Volleyball Cup

Revés para el campeón español, el Heidelberg Volkswagen, en su estreno en la CEV Volleyball Cup, ante el conjunto rumano del CSO Voluntari, que se impuso en un duelo igualado, en el Pabellón Miguel Solaesa por 1-3 ( 21-25, 25-23, 21-25, 25-27), en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la segunda competición continental, a la que llegaron las colegialas tras caer en la fase previa de la Champions League, a manos del Benfica portugués.

No todo está perdido para las grancanarias, que cuentan con el encuentro de vuelta que se disputará el próximo martes (17.00 horas), en el Rapid Hall Bucuresti. A las pupilas de Santi Guerra les bastaría con imponerse por 0-3 o 1-3 para forzar el set de oro. Dos sets ganados por las rumanas dejarían a las isleñas apeadas de Europa.

El acierto de las centroeuropeas en el bloqueo marcó las diferencias en un partido en el que el póquer ofensivo de las isleñas formado por Bea Novoa (14), Martina Bednarek (13), Sulian Matienzo (13) y Cara McKenzie (13) no bastó para igualar el acierto visitante.

La hora del Olímpico

El Emalsa Gran Canaria se mide en Suiza al VBC Cheseaux, en el Salle Marais du Billet (19.00 horas), en el encuentro de ida de los 16º de la CEV Volleyball Challenge Cup.

Las suizas terminaron la competición doméstica en tercer lugar, tras terminar quintas en el playoff. En la presente campaña marchan sextas con un balance de cuatro victorias y tres derrotas. Vienen de ganar en el tie-break al Geneve (2-3), mientras las grancanarias son sextas en la Liga Iberdrola tras perder en la última jornada ante el Kiele Socuéllamos (3-0).

El Guaguas, a cerrar el pase a la fase de grupos de la Champions en Bulgaria

Todo o nada en la Champions League es lo que le espera al Guaguas mañana por la tarde (18.00 horas) en el Levski Sofía Sport Hall, en el duelo de vuelta de la tercera ronda preliminar de la máxima competición continental. Los grancanarios necesitan ganar dos sets para evitar el set de oro y sellar su billete para la fase de grupos.

El triunfo por 3-0 en la ida disputada en el Gran Canaria Arena la semana pasada no debe de llevar a engaño, en una competición en la que las remontadas están al orden del día. Confianzas las justas, de eso se ha asegurado Sergio Miguel Camarero que ha desplazado a todos sus efectivos a tierras búlgaras, encabezado por el galáctico Osmany Juantorena, para evitar sustos de última hora que le puedan apear del sueño europeo.

El receptor cubano con pasaporte italiano recordó en la víspera del duelo que el Levski «es un rival duro del que no nos podemos fiar». «Hicieron las cosas bien en Gran Canaria pero nosotros fuimos superiores, y ahora queremos sellar el pase a la fase de grupos todos juntos y será una auténtica guerra en la cancha», apuntó.