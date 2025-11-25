Olano advierte a Pogacar del infierno del Pico de las Nieves: «Es más duro que el Teide»

¿Qué recuerdo tiene de sus días compitiendo y entrenando en Gran Canaria?

Lo que más recuerdo es la dureza de los recorridos. Creo que Gran Canaria es una zona muy complicada, aunque es verdad que también hay otras en las que el terreno se suaviza un poco. Realmente, es un territorio muy duro, un terreno para escaladores. En la Isla tenéis muchas subidas y bajadas; apenas existen zonas de llaneo, y si las encuentras es porque vas dando vueltas.

¿Por qué la Isla es un buen destino para los ciclistas profesionales?

El clima es clave. A pesar de que en la zona norte llueve un poco más, siempre se puede escapar al sur. Haga fresquito o algo de calor, siempre corre una ligera brisa que facilita entrenar todos los días del año. Eso permite que el trabajo de los ciclistas no se vea perjudicado y puedan cumplir los entrenamientos a rajatabla, sin saltárselos. Por eso, todos los que somos del norte vamos a Canarias para entrenar. Además, la altitud que tenéis allí también ayuda mucho. En el ciclismo moderno es muy importante trabajar la dureza, y con las altitudes de Canarias se puede realizar un buen trabajo de cara a las temporadas. Por otra parte, están las buenas condiciones del asfalto, y las carreteras secundarias están en muy buen estado; intentamos rodar por ellas por el tema del tráfico, para ir más tranquilos y tener mayor seguridad.

¿Considera que el Pico de las Nieves es un reto? ¿En qué escala lo colocaría?

En una escala muy elevada. El Pico de las Nieves es más duro que el Teide, no por la altitud, sino por la exigencia de la subida. Creo que es un puerto muy duro y muy exigente, en el cual prácticamente asciendes desde el nivel del mar hasta lo alto de la montaña, que roza los 2.000 metros. Hay muchísima altitud desde cero, lo que significa que tienes ascensiones de todos los tipos: más suaves y más complicadas. Por la forma de correr hoy en día en las grandes vueltas, los profesionales buscan la dureza de puertos como el del Pico de las Nieves.

¿Hay algo en las carreteras y montañas de Gran Canaria que pueda sorprender o enamorar a un deportista que ha ganado cuatro Tour de Francia?

Creo que Tadej Pogacar se va a enamorar de Gran Canaria. Cuando subes, estás viendo el mar constantemente. En cambio, cuando subes los Pirineos o los Alpes solo ves montañas a tu alrededor, mientras que en Canarias, vayas por donde vayas, siempre tienes la vista del mar. Eso ayuda a nivel de motivación y te saca de los recorridos típicos de otras pruebas.

¿Cómo ha visto la trayectoria del esloveno hasta el momento?

Hombre, hasta ahora está siendo de diez. Incluso este año se le ha visto algo mejor que el pasado; ha estado un poco por encima del resto de sus rivales. Empezó la temporada con algo más de peso que el año anterior, pero también es verdad que lo que buscaba era un reto más histórico: ganar la París-Roubaix. Para eso se ha estado preparando metódicamente, y creo que luego ese peso de más que tenía al principio de temporada le ayudó a terminar el año realizando varias exhibiciones.

Para aquellos no tan metidos en el mundo del ciclismo, ¿qué impacto tiene que el ciclista esloveno esté en la Isla?

Solo tienen que fijarse en que ahora mismo todos los medios deportivos —al menos los especializados en ciclismo— están hablando de Canarias porque allí está el número uno. Cuando se habla de ciclismo en ruta, se habla de Gran Canaria, porque Pogacar está entrenando allí con parte de su equipo. Aunque muchas veces no se hable de sus compañeros, también es importante tenerlos cerca para realizar los entrenamientos.

¿Cree que se le puede considerar el nuevo Caníbal? Ya hay muchos que lo comparan con Eddy Merckx…

Hombre, yo no soy muy de comparar, porque cada uno hace su carrera. Pogacar es un número uno, como lo fueron Eddy Merckx, Bernard Hinault o Miguel Induráin, cada uno en su tiempo. Cada ciclista tiene su momento, y ahora mismo nos está tocando disfrutar del de Tadej. Aun así, hay mucho talento en el pelotón, con gente como Remco Evenepoel o Wout van Aert. Siempre están ahí, y creo que todos esos corredores se hacen mejores entre ellos porque se ponen en situaciones críticas, y eso es lo bonito del ciclismo.

¿Es Pogacar el mejor ciclista del siglo XXI? ¿Considera que puede llegar a ser el mejor de la historia? Apenas tiene 27 años…

Creo que todos coincidimos en que Pogacar es el mejor ciclista del siglo XXI. ¿De la historia? Pues, como decía antes, cada uno tiene su ciclo. Ahora nos vamos a acordar de la época de Pogacar, como los que vengan después se acordarán de lo que está haciendo y logrando. No obstante, cada uno debe ir haciendo su camino, y Tadej lo está haciendo muy bien; hay que intentar disfrutar de lo que hace. Hay grandísimos corredores anteriores a él que ni yo he conocido, que hicieron exhibiciones y que, para mí, también merecen un respeto. Desde mi punto de vista, está calando mucho en la sociedad deportiva —al menos en el ciclismo— lo bien que se comporta como persona. Agradece a sus rivales, no desprecia cuando le ganan, no pone excusas, y podría haberlo hecho algunas veces… Todo eso engrandece a un corredor, porque valora el esfuerzo de sus competidores. Solo el tiempo dirá hasta dónde puede llegar Tadej Pogacar.

Usted fue campeón de La Vuelta en 1998 y también director de la carrera. ¿Qué le parece que Gran Canaria haya renunciado a formar parte del recorrido de 2026?

Personalmente, lo entiendo. En parte lo entiendo porque es complicado poder hacer una salida desde Canarias. Es posible, pero tienen que juntarse muchos intereses, no solo los de las Islas, sino también los de La Vuelta y de muchos otros factores. Pero bueno, creo que sí, que alguna vez conseguirán que la Vuelta vaya al Archipiélago y espero poder verlo.

¿Esta renuncia puede afectarles en el futuro a la hora de albergar alguna etapa?

Es algo pasajero. Han puesto la excusa que sea; quizá no les resultaba factible este año, pero sé que a Canarias le interesa estar ahí. Al deporte y al ciclismo también les interesa, por lo que alguna vez se hará. ¿Cuándo? Espero que lo antes posible. Cuando fui director de La Vuelta, intentamos llevarla a Canarias, pero tampoco lo conseguimos. Si se sigue trabajando en ello, es señal de que hay interés por parte de varias personas y, sobre todo, de las Islas por formar parte del recorrido. Esperemos que ocurra algún día.