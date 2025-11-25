Telde acogerá la tercera etapa de la Gran Canaria Bike Week

El municipio de Telde tendrá un papel destacado en la próxima edición de la Gran Canaria Bike Week 2025, uno de los eventos cicloturistas más importantes de la isla, consolidando su apuesta por el deporte al aire libre, el turismo activo y la celebración de eventos respetuosos con el medio ambiente.

El próximo miércoles 3 de diciembre, la etapa denominada “Pueblos de Medianías” tendrá su salida en la plaza de San Juan, desde donde los participantes afrontarán un recorrido de 84,30 kilómetros que atravesará enclaves como San Roque, Valsequillo, Tenteniguada, Vega de San Mateo, Utiaca, Teror, San Lorenzo, Bandama, La Atalaya y el Barranco de Las Goteras, para regresar finalmente a Telde.

El Ayuntamiento de Telde renueva un año más su colaboración con la organización de la prueba, reforzando su compromiso con la promoción del deporte. Como parte de este apoyo, el consistorio ofrecerá 30 plazas gratuitas a vecinos y vecinas del municipio que deseen participar en esta etapa, fomentando así la participación ciudadana en eventos deportivos de primer nivel.

La Gran Canaria Bike Week se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre y volverá a unir deporte y turismo en una experiencia pensada para ciclistas de distintos niveles. La edición de 2025 contará con nuevos recorridos, manteniendo intactos los valores de convivencia, respeto al entorno y disfrute de los paisajes que han convertido a esta cita en una referencia del calendario cicloturista.

La presencia de Telde en esta prueba contribuye a fortalecer los lazos con otros municipios de la isla y a poner en valor la riqueza paisajística de su entorno natural.