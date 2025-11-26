Las estrellas del pedal, a por el reto de la Gran Fondo Pico de las Nieves

Las estrellas del pelotón, ante el reto de alcanzar la cima de Gran Canaria. Las grandes figuras del ciclismo invitadas a la Gran Fondo Pico de las Nieves se presentaron en sociedad en la tarde de hoy, antes de afrontar el ascenso al cielo insular el domingo. Pavel Sivakov, Magdeleine Vallieres, Cian Uijtdebroeks y Jasper Philipsen, que se encuentran en la Isla para comenzar su preparación para la temporada 2026, expusieron sus sensaciones acerca de la dureza que van a encontrarse al escalar la montaña isleña.

Por un lado, el esprínter belga Jasper Philipsen, que sabe lo que es ganar etapas en La Vuelta, en el Giro y en el Tour de Francia, aseguró que está «deseoso de poder subir, la verdad. Agradezco la manera en la que se han conformado estos entrenamientos, porque considero que es una forma fantástica de prepararme para la próxima temporada».

Mientras tanto, la campeona del mundo de ciclismo en ruta Magdeleine Vallieres dejó claro que tiene ganas de poner a prueba su fortaleza en esta prueba. «Conozco el Pico de las Nieves porque he oído hablar de él, pero tengo ganas de ver qué tipo de reto supone. He visto por encima cómo es el recorrido y me apetece probarlo», relató la canadiense.

Una gran forma de entrenarse

Asimismo, el francés Pavel Sivakov, que cuenta con experiencia previa en la Isla, remarcó que hay muchas formas de subir el Pico de las Nieves, «unas más difíciles que otras. La verdad es que he podido subirlo desde el sur y, en esta ocasión, me va a tocar hacerlo desde el norte. Me apetece ascenderlo desde Arucas porque va a ser diferente. Nos va a venir bien para prepararnos, como dijo Jasper Philipsen».

Por último, el flamante fichaje del Movistar Team, Cian Uijtdebroeks, reconoció que esta prueba es una buena oportunidad para los «escaladores; aunque no he podido hacerlo nunca, tengo muchas ganas de enfrentarme a ello. A lo mejor, algún día, podamos tener esa subida en La Vuelta Ciclista a España», comentó el belga, una de las grandes promesas del panorama ciclista actual.

Carlos Álamo sobre el no a La Vuelta: “No nos arrepentimos”

Más allá de lo que supone este evento con la cumbre grancanaria, Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, también habló sobre la renuncia de la Isla a formar parte del recorrido de La Vuelta. El edil argumentó que tener la ronda española en territorio grancanario es un «anhelo, pero la realidad es que las circunstancias para que sucediera en 2026 eran desaconsejables. Por un lado, no queríamos blanquear lo que estaba pasando en Israel con el pueblo palestino a través de una prueba deportiva. Luego —y ahora solamente hablo como consejero de Turismo—, en La Vuelta se dieron imágenes de inseguridad, lo cual es una cuestión clave para los destinos turísticos».

Ante la pregunta de si considera que esta negativa puede afectar en un futuro, Álamo aclaró que confía en que van a poder tener «otra oportunidad para traer La Vuelta; la Gran Fondo Pico de las Nieves va en consonancia con ello. Tener aquí a tres campeones del mundo y al mejor ciclista del siglo XXI, como es Tadej Pogacar, va a constatar nuestras posibilidades para el ciclismo».

En ese sentido, recalcó que no se «arrepiente» de la decisión tomada por el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, pese al cambio de dueño del Israel-Premier Tech, que ahora ha pasado a formar parte de Stoneweg, una compañía deportiva y fondo de inversión que ha comprado el equipo, el cual tendrá licencia suiza y sede en Barcelona y Girona. La razón de no dar marcha atrás es que, en ese momento —en palabras del propio consejero—, era «lo mejor para Gran Canaria».