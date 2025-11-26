Festín del CV Guaguas para sellar su pase a la fase de grupos

El Club Voleibol Guaguas firma una tarde memorable en Bulgaria y rubrica con autoridad su billete hacia la fase de grupos de la CEV Champions League. El conjunto grancanario, muy superior en todo momento, barrió al Levski de Sofía por un contundente 0-3 y confirmó el excelente trabajo mostrado ya en la ida. Los de Sergio Miguel Camarero no dieron opción alguna al cuadro búlgaro y completaron su primer gran objetivo del curso con una solvencia que invita a soñar.

El dominio amarillo se hizo notar desde los primeros compases del encuentro. Con un saque incisivo, una defensa sólida y un ataque sostenido que desbordó por todas las bandas, el Guaguas impuso su ley y desactivó cualquier intento de reacción de un Levski que se vio superado física y tácticamente. El conjunto grancanario mantuvo la calma incluso en los tramos más igualados y mostró una madurez competitiva propia de los grandes de Europa.

Con esta victoria, el Guaguas accede a una fase de grupos de altísimo nivel en la que se medirá a auténticos gigantes del continente: el Perugia italiano, el Berlin Recycling Volleys alemán y el VK Lvi Praha de la República Checa. Un reto mayúsculo para un proyecto que, paso a paso, continúa creciendo y consolidándose entre la élite. La primera jornada está fijada para el próximo 11 de diciembre, en Berlín, donde los amarillos debutarán en uno de los escenarios más exigentes del torneo.

Hasta entonces, el equipo retomará el pulso competitivo en la Superliga Masculina, donde mantiene un ritmo impecable. Tras la clasificación europea, los grancanarios enfocan ya su mirada en el campeonato doméstico, con la visita este fin de semana al Conqueridor Valencia, un choque clave para seguir firmes en lo más alto de la tabla y gestionar las cargas en un calendario que se aprieta.

El pase a la fase de grupos supone un nuevo impulso para un Guaguas que continúa empeñado en competir de tú a tú con la élite continental. Si los amarillos logran mantener su intensidad, su regularidad y esa identidad tan reconocible que les caracteriza, estarán un paso más cerca de consolidar su sueño europeo en una temporada que, sin duda, ya está dejando huella.