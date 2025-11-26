Llega la 58ª Edición del Trofeo de Judo Manuel Campos 'Copa Gran Canaria'

La Ciudad Deportiva de Gran Canaria (Martín Freire) será nuevamente el escenario, el próximo domingo 30 de noviembre, de la 58ª edición del Trofeo de Judo Manuel Campos "Copa Gran Canaria", considerado el torneo de judo base más longevo del país. Más de una veintena de clubes de la isla de Gran Canaria y del conjunto del Archipiélago competirán en las categorías infantil y cadete en una cita que, un año más, combina deporte, tradición y valores sociales. El evento está organizado por la Federación Insular de Judo de Gran Canaria y cuenta con el patrocinio de Campygo, S.L., que por segundo año consecutivo impulsará una recogida solidaria de alimentos a beneficio del centro parroquial San Nicolás de Bari.

Alejandro Doblado, director técnico de la Federación Insular de Judo de Gran Canaria, destaca la continuidad y el compromiso de todos los implicados e indica que "para la Federación es un honor renovar esta cita tan arraigada en el calendario deportivo insular. Este torneo, que cumple ya 58 ediciones, sigue despertando entusiasmo entre los clubes y deportistas. Conserva la esencia del judo base y refleja el trabajo constante que se realiza en Gran Canaria y en toda Canarias".

Doblado subraya, además, el prestigio alcanzado por el campeonato: "El Trofeo Manuel Campos es una referencia para nuestra cantera. Por aquí han pasado deportistas que terminaron representando a España en campeonatos internacionales y Juegos Olímpicos. Este domingo iniciaremos las eliminatorias a las 10:00 horas con la categoría infantil, para continuar, después, con los cadetes".

Por su parte, Manuel Campos, patrocinador del torneo e hijo del fundador, expresa su satisfacción por mantener viva esta tradición familiar: "Es emocionante comprobar cómo, casi seis décadas después, el espíritu con el que nació este trofeo continúa intacto. Hemos llegado hasta aquí gracias al compromiso de la Federación, los clubes, los árbitros, las familias y los propios judokas. Campygo vuelve a apoyar esta iniciativa porque creemos profundamente en el deporte base y en los valores que transmite".

Campos también lamenta las limitaciones de espacio, aunque celebra la continuidad del evento, señalando que "cada año se supera el número de jóvenes que quieren participar y eso demuestra la vigencia del torneo. Aunque no siempre podamos disponer del espacio ideal, regresar a la Ciudad Deportiva de Gran Canaria y ver el tatami lleno de ilusión es una enorme satisfacción".

Estructura de la competición

La organización ha previsto tres zonas de combate de 6x6 metros que permitirán agilizar cada fase competitiva. El formato será de eliminatorias con doble repesca y se aplicará el sistema Golden Score, en el que el combate se decide cuando uno de los judokas obtiene ventaja o acumula tres sanciones.

Los deportistas deberán presentarse puntualmente en la llamada oficial, disponiendo de 30 segundos para ubicarse en el tatami. De no hacerlo, se otorgará la victoria por Fusen-Gachi al oponente preparado. Las luchas por el bronce se disputarán de forma completa.

La competición arrancará el domingo a las 10:00 horas con la categoría infantil (de 12 a 13 años) y concluirá con los combates de la categoría cadete (de 14 a 16 años). El torneo es valedero para el Campeonato de Gran Canaria en ambas categorías, tanto masculina como femenina.

Una tradición que impulsa la cantera desde 1967

El Trofeo Manuel Campos, nacido en enero de 1967 bajo la denominación de "Almacenes Campos", es el decano de las competiciones de judo base en España. Tres años antes de que el judo debutara como deporte olímpico en Tokio, este torneo ya impulsaba la formación de jóvenes deportistas en Gran Canaria. La iniciativa fue creada por Manuel Campos Doreste, y hoy continúa de la mano de su hijo, que mantiene el compromiso con la promoción de valores humanos y sociales a través del deporte.

Desde entonces, múltiples generaciones de judokas de Canarias han participado en este campeonato, logrando posteriormente ser olímpicos, campeones del mundo, de Europa y de España en distintas categorías.

Con esta 58ª edición, el Trofeo Manuel Campos reafirma su papel como una de las grandes citas del deporte base en las Islas Canarias y como un referente histórico del judo español.