La selección canaria conquista dos títulos mundiales en el campeonato de extranjeros del Mundial de Ssireum

La selección canaria cerró su participación en el campeonato de extranjeros del Mundial de Ssireum, celebrado en Corea del Sur, con un resultado extraordinario para la lucha de las Islas, gracias a los títulos logrados por los palmeros Alejandro Afonso y Cristina Rodríguez Santana.

En el cuadro masculino, Alejandro Afonso, luchador palmero, se proclamó campeón del mundo de Ssireum para extranjeros tras imponerse en la final a su compatriota Alberto Zamora. Afonso llegó al combate decisivo después de superar en semifinales a Eusebio Ledesma, en un enfrentamiento de gran intensidad con acciones de parte y parte. Por su parte, Zamora obtuvo el pase a la final tras vencer al mongol Batmagnai.

El resto del equipo masculino también completó un campeonato de mucho nivel, con buenas actuaciones de Ismael Déniz, Elieser GutiérrezIsael Rodríguez y el propio Eusebio Ledesma, que avanzaron rondas frente a luchadores procedentes de Mongolia, Kazajistán, Vietnam, China e Italia.

En el sector femenino, la palmera Cristina Rodríguez Santana, del Club Tenercina, se alzó con el título de campeona del mundo de Ssireum para extranjeros tras vencer en la final a Dayana, representante de Kazajistán. La canaria mostró un gran dominio técnico durante todo el campeonato, resolviendo con firmeza cada uno de sus enfrentamientos.

Los dos títulos mundiales conquistados por Afonso y Rodríguez Santana consolidan el excelente momento de la lucha canaria en el panorama internacional. La selección continuará ahora su participación en las categorías absolutas del Mundial de Ssireum 2025.