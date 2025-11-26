Tadej Pogačar testa la exigencia de la cumbre de Gran Canaria

El campeón del mundo y cuatro veces ganador del Tour de Francia Tadej Pogačar ya entrena por las carreteras de Gran Canaria y testa la exigencia de la cumbre de la isla, atravesando zonas como Cercados de Espino, Soria o Barranquillo Andrés en su preparación para la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves de este próximo domingo.

De esta manera, Gran Canaria "vuelve a posicionarse como uno de los grandes destinos internacionales para el ciclismo de alto nivel" con la iniciativa Gran Canaria 365, que reúne a una veintena de ciclistas de la élite mundial, como el propio Pogačar, la campeona del mundo Magdeleine Vallieres o Ricardo Ten, entre otros.

Este martes, el pelotón pudo disfrutar de algunos de los enclaves más emblemáticos de la cumbre grancanaria, atravesando zonas como Cercados de Espino, Soria y Barranquillo Andrés, "escenarios que combinan dureza, belleza natural y unas condiciones climáticas privilegiadas para el entrenamiento de élite", ha destacado la organización en un comunicado.

El proyecto Gran Canaria 365 busca "poner en valor el potencial deportivo y paisajístico del territorio durante todo el año", una misión para la que han sumado al esloveno, considerado uno de los mejores ciclistas de la historia.

El pelotón internacional continuará durante toda la semana descubriendo la exigencia y la orografía de las carreteras grancanarias, que servirán de puesta a punto para la próxima temporada.