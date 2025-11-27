Los Grizzlies y Aldama sobreviven con carácter para tumbar en la prórroga a los Pelicans

Los Grizzlies toman aire y Santi Aldama sigue mostrando su enorme solidez. La franquicia de Memphis consiguió esta pasada madrugada una victoria clave a domicilio para continuar creciendo ante los New Orleans Pelicans, con una buena versión del interior isleño (133-128). Aun así, los de Tennessee tuvieron que sufrir hasta el punto de que cerraron el choque durante la prórroga.

Aunque el inicio resultó positivo para la escuadra del ala-pívot español, los Pelicans se adueñaron del encuentro y llegaron a colocarse con casi 20 puntos de ventaja. Sin embargo, hubo una reacción y, a pocos segundos del final, los Grizzlies se pusieron por delante, aunque una canasta de Zion Williamson, la gran estrella del conjunto de Luisiana, forzó el tiempo extra.

Ya en los cinco minutos adicionales, Memphis dio un paso al frente, se mostró más entero después del enorme esfuerzo realizado para recuperar la ventaja y acabó adjudicándose un triunfo que necesitaban ante uno de los peores equipos de la NBA.

Aldama no baja el listón

Por su parte, Santi Aldama continúa en la dinámica del último mes, consolidándose como una pieza clave de estos Grizzlies desde el banquillo. En esta ocasión sumó 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 1 tapón en casi 25 minutos de juego. Todo ello con buenos porcentajes de lanzamiento, lo cual deja patente que el trabajo del ex del Canterbury no cesa, y que sigue aportando al equipo en todo lo que necesita.

Ahora mismo, Memphis se mantiene en la décima posición de la Conferencia Oeste, con siete victorias y 12 derrotas, situándose entre los equipos que accederían al Play-In. Además, en la NBA Cup están segundos en su grupo y mantienen opciones de clasificarse para los cruces.

El próximo duelo para Aldama será ante Los Ángeles Clippers de James Harden y Kawhi Leonard, otro conjunto que no ha empezado bien el curso y que también está necesitado. El choque se disputará en la madrugada del viernes al sábado.