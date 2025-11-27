¿Qué es el pickleball cuyo campeonato nacional se juega en Gran Canaria?

El pickleball es un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, bádminton, pádel y tenis de mesa y ha ganado popularidad en los últimos años. Se juega con una pala y una pelota de plástico sobre una cancha más pequeña que la de tenis, similar a la de bádminton.

Este juego es conocido por ser fácil de aprender, rápido de jugar y apto para personas de todas las edades y condiciones físicas.

Las características princpiales de este juego que ha llegado a Canarias son:

Deporte híbrido: combina lo mejor de varios deportes de raqueta en uno solo.

combina lo mejor de varios deportes de raqueta en uno solo. Cancha: de dimensiones similares a una cancha de bádminton

de dimensiones similares a una cancha de bádminton Equipamiento: se juega con palas de madera o material compuesto y una pelota de plástico con agujeros.

se juega con palas de madera o material compuesto y una pelota de plástico con agujeros. Modalidades: puede jugarse en parejas (dobles) o de forma individual.

puede jugarse en parejas (dobles) o de forma individual. Accesibilidad: es fácil de aprender y dominar, lo que lo hace accesible para principiantes y personas de todas las edades y niveles de condición física.

es fácil de aprender y dominar, lo que lo hace accesible para principiantes y personas de todas las edades y niveles de condición física. Ritmo: es un deporte dinámico y con un ritmo rápido, pero con menos exigencia física que otros deportes como el tenis.

es un deporte dinámico y con un ritmo rápido, pero con menos exigencia física que otros deportes como el tenis. Popularidad: ha ganado mucha popularidad en los últimos años en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.

Primera jornada del campeonato nacional de Pickleball en Gran Canaria. / Pickleball Pro Tour

Última parada del PickleProTour en Canarias

El circuito PickleProTour concluye su temporada 2025 en las Islas Canarias, tras un exitoso recorrido por ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona, y Mijas.

La sexta y última prueba del año, el Canarias Open, reunirá a los principales jugadores de pickleball del país del 27 al 30 de noviembre, en un evento que promete ser emocionante y decisivo.

Un momento de la primera jornada del campeonato nacional de Pickleball en Gran Canaria. / Pickleball Pro Tour

Detalles del evento

Las competiciones tendrán lugar en dos sedes principales: el Club Conde Jackson Tennis de Las Palmas de Gran Canaria y el emblemático Paseo de las Canteras. Los jugadores se enfrentarán en diversas categorías, incluyendo tanto individuales como dobles, con divisiones para las categorías de edad PRO y TALENT en las modalidades masculina y femenina, así como en dobles mixtos.

Este Canarias Open no solo representa una oportunidad para que los deportistas aseguren puntos valiosos para el ranking nacional, sino que también marca el cierre de un año significativo para el pickleball en España.