Un sólido Olímpico gana en Suiza en la ida de dieciseisavos

Sólido estreno del CV Emalsa Gran Canaria en la CEV Challenge Cup de voleibol femenino. El conjunto grancanario se impuso por 0-3 (18-25, 19-25 y 15-25) a un Chesaux suizo que no pudo aguantarle el pulso en ningún momento. Las isleñas dan primero así en el duelo de ida de los dieciseisavos de final del torneo a la espera del partido de vuelta, que se disputará en el Arena el jueves de la próxima semana ( 18.00 horas).

Aunque el Cheseaux salió más enchufado de inicio (5-2), el Olímpico reaccionó rápido para darle la vuelta al marcador con tres puntos de Saray Manzano al servicio (9-11).

A partir de ahí, el conjunto grancanario dominó con un juego coral ante un rival que, aunque lo intentaba, no le daba para igualarle los dígitos a un Emalsa Gran Canaria que se adelantaba con un claro 18-25 en el primera acto.

Con la inercia de la primera manga, las isleñas dominaban en la segunda gracias a un par de buenos ataques por el centro de la red de Margaret Brown (4-6). Sin embargo, opuso más resistencia esta vez el cuadro helvético, que le aguantaba el pulso a las isleñas con el paso de los minutos (13-15).

El buen trabajo de las centrales (Brown y Suárez) mantenía al Olímpico por delante en el luminoso. Una distancia que lograban aumentar en la recta final del parcial (16-20). Muy serio en todas sus líneas, el Emalsa lograba poner el 2-0 tras un bloqueo de Corelli en zona dos para acercarse a su primera victoria en Europa (19-25).

No se relajó ni mucho menos el Olímpico a pesar de su ventaja en el inicio del tercer parcial. Tirando una vez más de su mejor versión coral, el conjunto grancanario dominó desde el inicio. Con el viento a favor, el cuadro insular siguió muy enchufado hasta el 15-25 que le daba su primer triunfo en su estreno en la Challenge Cup.