Alcorac Caballero, el púgil grancanario, al asalto del doble cinturón en Zaragoza

La cuenta atrás para ver cumplido el sueño de ser campeón de España del púgil grancanario Alcorac Caballero llega a su fin. El maño Ezequiel Gurría le espera mañana por la noche (20.30 horas) en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, que registrará una gran entrada para asistir en directo a una pelea en la que se pone en juego dos cinturones: el vacante de campeón de España del peso medio debido a la renuncia del último campeón, John Jader Obregón; y el WBA Iberoamericano en posesión de su oponente aragonés.

Ambos contendientes superaron ayer el último trámite para poder disputar la pelea, el del pesaje -72,10 kilos para el local y 72,40 para el isleño-. El boxeador canario considera que «va a ser una pelea muy bonita, porque tanto él como yo estamos dispuestos a brindarle un buen espectáculo al público».

«Me siento fuerte y muy motivado para traerme los dos cintos para casa», expresaba ayer desde tierras zaragozanas el campeón nacional, europeo y mundial de kickboxing, en la modalidad de K-1, que ve este intento de asalto al Nacional de boxeo como «un reto», reconociendo que «me apasionan los nuevos proyectos, así que vamos a por ello».

El fajador contra el estilista

El público que va a acudir a la velada del Pabellón Príncipe Felipe, que puede ser seguida por todos los aficionados al boxeo a través de las cámaras de Aragón Televisión, tiene la oportunidad de asistir a un duelo de estilos, entre el fajador -Alcorac Caballero- y el fino estilista -Ezequiel Gurría-. Este último se presenta ante el púgil isleño con una tarjeta de visita de 20 victorias, cuatro de ellas por KO, y cuatro derrotas, mientras que el boxeador grancanarios ha disputado nueve combates, con ocho triunfos, dos de ellos antes del límite, y una sola derrota.

Caballero perdió en su momento su condición de aspirante oficial de la CBPE (Comité Profesional de Boxeo) que le hubiera enfrentado al vigente campeón John Jader Obregón. La mala fortuna se cruzó en el camino del púgil isleño que aceptaba un combate en la ciudad de Legnica (Polonia) ante el polaco Karol Welter. Una mano afortunada de su rival en un combate que parecía controlado impactaba violentamente en la nariz de un Alcorac que vio cómo la fractura ocasionada por el impacto obligaba a los árbitros a detener el combate y darle la victoria a su adversario.