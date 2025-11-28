Surf
Gran Canaria decide los títulos de la Liga Pro Surf
Las Canteras, escenario de una de las citas nacionales más relevantes en diciembre
V. P.
El Open LPA Surf City, última parada de la Liga Pro Surf 2025 perteneciente a la Federación Española de Surfing, coronará en Gran Canaria a los campeones de este año en las categorías masculina y femenina. Un clásico de este deportes a nivel nacional que se celebrará en la zona de La Cícer, en la playa de Las Canteras, del 19 al 21 de diciembre.
Un año más, el evento grancanario figura como una de las tres pruebas del máximo coeficiente en un formato bastante innovador que aumenta el nivel competitivo y asegura el mayor espectáculo sobre las olas.
Bajo el nombre de Liga Pro Surfing.ES (categoría masculina) y Liga Pro Iberdrola (categoría femenina) los mejores 48 surfistas ranqueados de España se disputarán el título en la ola de La Cícer, en una última prueba que se convierte en decisiva en la lucha por los entorchados nacionales. El Open LPA Surf City 2025 es además valedero para el circuito canario de surf open, perteneciente a la Federación Canaria.
Gran Canaria vivirá durante tres días una edición más de uno de los campeonatos de surf referentes a nivel nacional, que desde 2017 trae a la playa de Las Canteras a competidores y competidoras del más alto nivel de todo el país. Lucía Machado y Luis Díaz, ganadores del Circuito Nacional de Surf 2024, defienden el título en Las Canteras, en una nueva edición que volverá a garantizar emoción y espectáculo.
El Open LPA Surf City 2025 se desarrollará bajo la denominación de Gran Canaria Surf Fest, con un intenso programa de actividades paralelas relacionadas con la playa, además de contar con mercadillo, terraza junto al mar y música. Todo en una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente a la Red mundial de Ciudades Surferas (World Surf Cities Network) y que se consolida con eventos de esta magnitud como destino referente de turismo deportivo y sostenible.
