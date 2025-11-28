Pogacar: "Es una pena que Gran Canaria se haya retirado de la próxima Vuelta a España porque sería increíble correr aquí"

El indiscutible número uno del ciclismo mundial, el esloveno Tadej Pogacar, atendió esta mañana en las instalaciones del Hotel Seaside Palm Beach, en Maspalomas, a los medios de comunicación que se desplazaron para recoger sus primeras impresiones tras rodar por las carreteras grancanarias. En este sentido, el cuatro veces ganador del Tour de Francia y bicampeón mundial, reconoció bajo el sol reinante que "los primeros días han sido realmente fantásticos, es un lugar genial y estoy disfrutando de la posibilidad de estar entrenando en un lugar paradisiaco". Reconoció que en estos entrenamientos de post temporada "contamos con un buen grupo y además de entrenar, puedo afirmar que también nos divertimos".

En cuanto al nivel de las carreteras de la Isla que se ha encontrado en estos primeros días de rodaje, el ciclista balcánico destacó que durante "el primer día nos encontramos una carretera en peores condiciones, pero debo admitir que fue muy divertido". "Ayer fuimos por rutas y carreteras principales, y la verdad es que el recorrido me pareció realmente bonito, la Isla es muy hermosa, aunque tuvimos algo de viento y alguna que otra subida que fue algo dura y muy interesante". "Atravesamos alguna zona bacheada, con carreteras sinuosas y tuvimos que tener algo de precaución por la intensidad del tráfico, pero la experiencia de poder montar en bicicleta por esos parajes fue muy buena y la disfruté muchísimo", relató.

Un Tour en la línea de los anteriores

En esa hoja de ruta tan especial que le espera para el próximo año, ya se ha dado a conocer el exigente recorrido que tendrá el próximo Tour de Francia, en el que aspira a conquistar su quinto entorchado, sobre el que señaló que "no hay nada en especial que me guste o disguste del recorrido, tengo claro que serán tres semanas de otra dura carrera por Francia". "Empezará en Barcelona, lo que me parece muy atractivo, pero el resto del recorrido es más o menos similar al de los años anteriores, con subidas duras y como siempre es una carrera que la aguardo con ganas, aunque todavía falta bastante para que empiece".

Respecto a los motivos que le han llevado a escoger Gran Canaria para estas dos semanas de entrenamiento en la post temporada, Pogacar admitió que "mi principal objetivo era el de tener la oportunidad de explorar un poco Gran Canaria, porque es pi primera visita a la Isla y considero que puede ser un buen lugar para comenzar con los entrenamientos pensando ya en el próximo año". "Es un buen lugar para poder entrenar durante muchas horas sobre la bicicleta e ir construyendo una base de entrenamiento, además era una gran oportunidad para explorar nuevas rutas con la bicicleta", agregó.

Tadej Pogacar durante la rueda de prensa. / Ángel Medina / Efe

Eslovenia, fábrica de buenos ciclistas

En un guiño hacia su pais, Pogacar dio su opinión por la gran cantidad de buenos ciclistas que salen de Eslovenia, a pesar de ser tan pequeño, con menos de dos millones de habitantes: "No lo sé. No somos un país grande, pero pienso que Eslovenia es bastante fuerte en varios deportes, y en el caso del ciclismo es cierto que tenemos muy buenos ciclistas.Si te fijas en la foto, en la imagen, realmente no somos tantos, pero sí muy buenos. No sé cual es la razón, pero pienso que el deporte en Eslovenia es muy importante y nos gusta muchísimo".

El esloveno, interrogado sobre si tiene pensado quitarse la espinita en la Milán-San Remo y en la París-Roubaix, respondió que "aún no he decidido el calendario, en diciembre hablaré en profundidad con el equipo sobre el programa y el calendario de carreras, aunque sí puedo avanzar que me gustaría competir en ambas pruebas e ir a por la victoria, creo que son dos buenos objetivos para mí, además del Tour de Francia".

La renuncia de Gran Canaria a la Vuelta

Después de que Gran Canaria haya declinado ser parte de La Vuelta a España en 2026, Tadej Pogačar ha admitido que "es complicado.. muy complicado, pienso que la carrera ciclista no es en este caso para las autoridades su máxima prioridad y que tampoco lo es para todo el mundo, la verdad es que es una pena que la Vuelta no venga a Gran Canaria, porque sería muy bonito tener un final de carrera aquí, pero si no es posible, pues no lo es".

El ciclista esloveno ha recordado que ha sido "una suerte" encadenar dos campeonatos del mundo consecutivos, por lo que tiene ya dentro de su lista de deseos conseguir el hito histórico de vencer en Montreal en 2026: "Intentaré dar lo mejor para ver si soy capaz de conseguir ese éxito".

Resaltó su deseo de "correr algún día" la Vuelta a España, pero aseguró que "es complicado de combinar" con el Tour de Francia. "Siempre digo que si cambiaran el Giro y La Vuelta sería mucho mejor por clima y para poder acudir", explicó, dejando claro que hasta la fecha se ha decantado por la carrera italiana por un tema de calendario. "Espero algún día poder correrla y ese día iré a intentar ganarla", aclaró.

Un ciclista "único"

De sus comparaciones con mitos del ciclismo como Indurain, Froome, Merckx o Hianult, el esloveno se mostró disgustado, afirmando en este sentido que "a la gente le gusta comparar ciclistas del pasado con los actuales, pero pienso que no se debe de hacer, porque cada uno es como es, es único y a nadie le gusta le estén comparando con otros".