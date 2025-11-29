Arucas se convierte en epicentro del ciclismo internacional con la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves
La presentación de la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves reunió a figuras como Tadej Pogačar y Elisa Balsamo, además de rendir homenaje al promotor Ángel Bara en Arucas
La ciudad de Arucas se convirtió hoy en el epicentro del ciclismo internacional al acoger la presentación oficial de la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, un encuentro marcado por la presencia de grandes campeones mundiales y un emotivo reconocimiento al histórico promotor Ángel Bara. Entre los invitados destacaron Tadej Pogačar, Magdeleine Vallieres y Ricardo Ten, tres referentes absolutos del deporte sobre ruedas.
Los corredores llegan esta semana a Gran Canaria dentro del proyecto Gran Canaria 365, iniciativa que les permite entrenar en las carreteras insulares antes de afrontar la subida al Pico de las Nieves, considerada una de las ascensiones más duras de todo el archipiélago.
El acto estuvo presidido por el alcalde Juan Jesús Facundo, junto al concejal de Deportes de Artenara, Alberto Díaz, y el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo, quien participó activamente en el homenaje al creador de La Cicloturista, prueba que celebra su 37ª edición. La conducción del evento recayó en el comentarista especializado Juan Mari Guajardo, que imprimió su habitual tono cercano y experto.
Un pelotón internacional de primer nivel
Durante la presentación se desveló el listado de ciclistas que tomarán la salida, entre ellos nombres tan destacados como Jasper Philipsen, Pavel Sivakov, Cian Uijtdebroeks, Max van der Meulen, Lorenzo Rota, Zak Erzen, Vegard Stake Laengen o Vlad Van Mechelen. En el cuadro femenino sobresalieron Elisa Balsamo, Gloria Van Mechelen, Urška Žigart y Laura Lizette Sander, conformando una parrilla de auténtico lujo para esta edición.
Una prueba exigente dentro del TotalEnergies Challenge
La TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025, primera etapa de la Gran Canaria Bike Week, volverá a poner a prueba a los ciclistas con su modalidad estrella: la ascensión al Pico de las Nieves. El recorrido consta de 125 kilómetros y un exigente desnivel positivo de 3.324 metros, incluyendo dos tramos cronometrados que definirán el rendimiento de los participantes.
Como novedad, se estrena la modalidad Artenara, una alternativa más corta pero igualmente intensa. Su tramo cronometrado coincidirá con el primero de la Gran Fondo, finalizando en la Plaza de Artenara, uno de los enclaves más emblemáticos de la zona cumbrera.
La organización corre a cargo de DG Eventos, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes, Turismo de Gran Canaria, Turismo Islas Canarias y la colaboración de los ayuntamientos de Arucas y Artenara.
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- Un vecino cae desde un segundo piso al capó de un coche en Las Palmas de Gran Canaria
- Las ensaimadas y los cruasanes más famosos de Las Palmas de Gran Canaria que conservan su receta tradicional
- La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias
- Los mensajes de los sicarios que asesinaron por error a 'El Conejero' en Telde: «Tanto tiempo para venir a cagarla»
- Basura y excrementos en una calle histórica de Las Palmas de Gran Canaria: “Te encuentras gente orinando en las fachadas”
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? La Isla enciende la Navidad con música en directo y planes ‘gourmet’